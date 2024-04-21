Макияж будет как у профессионала: три лайфхака, которые изменят ваш вид

Мечта о безупречном макияже, который подчеркнет вашу красоту и скроет недостатки, доступна каждой. Не обязательно идти к дорогим визажистам, чтобы добиться профессионального результата.

На самом деле, если знать несколько секретов, то можно достичь значительных результатов. Экспертка по красоте Россио Сория поделилась в TikTok тремя советами, которые помогут модернизировать ваш макияж.

В видеоролике, который с момента публикации просмотрели более 96 тысяч человек, Сория рассказала о трех нетипичных, но невероятно эффективных методах улучшения макияжа.

Бритье

Первым советом от Сории было бритье с помощью специальной небольшой бритвы. Эксперт показала, как она наносит масло для лица, а затем удаляет лишние волоски и рассказала, что делает так уже в течение 10 лет.

Если вы сталкивались с тем, что ваше тональное основание ложится на кожу неравномерно, то этот лайфхак станет для вас просто спасением.

Пятна от теней

Нередко бывает так, что при нанесении тени начинают осыпаться и остаются под глазами. Как правило, женщины пытаются избавиться от них с помощью салфеток и ватных палочек, только размазывая продукт. Поэтому экспертка рекомендует просто закрашивать консилером под глазами, после того, как вы завершили макияж глаз.

Фиксация

Особенно в теплое время года многие женщины сталкиваются с тем, что их макияж "плывет" и теряет красивый вид. Но у Сории есть решение и этой проблемы. Просто по завершении макияжа нанесите спрей для фиксации и закрепите его прессованной пудрой. Таким образом, ваш макияж гарантированно будет держаться целый день.

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