Как изменить форму глаз с помощью макияжа: действенный способ

Мечта о выразительных, волшебных глазах, покоряющих с первого взгляда – осуществима. Но не беспокойтесь, не обязательно ложиться под нож хирурга, чтобы достичь желаемой формы глаз.

Благодаря знаниям и умелому использованию косметики вы сможете визуально добиться желаемого эффекта. Инфлюэнсерка Мишель Дориа поделилась в TikTok самым простым способом увеличить глаза и сделать взгляд более открытым.

Многие техники макияжа очень персонализированы, поэтому не подходит большинству женщин. Однако есть техника нанесения, которая подойдет любому, даже женщинам с нависшими веками.

Этот макияж не только будет выглядеть красиво, но и визуально изменит форму глаз. Его даже часто используют дрэг-квин для того, чтобы казаться более женственными и эффектными.

Итак, для того чтобы изменить форму глаз вам нужно:

Матовые тени;

Консиллер;

Ватная палочка;

Мицеллярная вода;

Праймер;

Кисточка для макияжа;

Подводка;

Тушь.

Для начала Дориа советует подготовить веко с помощью праймера. Это особенно важно для тех, у кого жирная кожа или нависшие веки.

Нанесите на веки тени, что на несколько тонов темнее оттенка вашей кожи. Создайте ими удлиненную форму, которая несколько выступает за натуральную складку век, но не касается бровей.

Затем смочите ватную палочку в мицеллярной воде и сотрите продукт с части веки, прикрывающей глазное яблоко.

Нанесите светлый консилер на очищенный участок глаза и посмотрите вверх, чтобы оставить отпечаток на верхней части веки. Таким образом, вы отметили место, где будет находиться ваша новая складка.

Заполните вышедшую форму консилером и закрепите ее светлыми тенями.

Напоследок можно добавить сияние на границу между светлыми и темными тенями, нарисовать стрелки, подчеркнуть ресницы и удивлять всех своим выразительным взглядом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как восстановить засохшую тушь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.