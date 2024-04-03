Мадонна, Майли Сайрус и другие. 10 замечательных образов знаменитостей, которые испортила прическа

Прическа – это важный элемент образа, который оценивают так же придирчиво, как и одежду. Именно поэтому над общим видом звезд перед торжественным мероприятием или съемками трудится целая команда стилистов. Однако иногда их смелые решения бывают неудачными.

Некоторые стрижки и прически могут не подходить знаменитостям, плохо сочетаться с их нарядами и выглядеть бестолково. Редакторы Thelist показали артистов, чьи великолепные образы негармонично смотрелись в сочетании с уложенными прядями.

Сара Джессика Паркер, известная своей ролью Керри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", у большинства фанатов ассоциируется с волнистыми волосами средней длины, которые ей очень подходят. Однако в далеком 2002-м звезда решилась на кардинальные изменения и отстригла боб, который выпрямила и украсила бантиком. В сочетании с черным вечерним платьем и голыми плечами такое модное решение вызвало множество вопросов.

Скарлетт Йоханссон посчастливилось обладать универсальными чертами лица, которые красиво оттеняют много цветов волос. Однако неудачи в жизни артистки тоже были. В 2003 году она посетила Independent Spirit Awards в барби-образе и ультракороткой стрижкой, которая выглядела слишком дерзко.

Актриса Мина Сувари в 2010 году пыталась поразить фанатов так называемой прической "улей" и челкой. Было бы уместно, если бы такую сложную конструкцию на голове дополняло лаконичное платье, но звезду нарядили в нежно-розовый образ с объемными цветами, а ее макияж был слишком ярким. В конце концов, избыток акцентов только испортил общую картину наряда.

Соблазнительная Эмма Стоун – одна из самых красивых звезд с рыжими волосами в мире, но и ей в свое время захотелось перемен. Более 10 лет назад артистка решила, что будет прекрасно выглядеть с блондом и прямой челкой, но ошиблась. Ее черты сразу слились, а глаза стали менее выразительными, и даже яркий красный образ не помог исправить ситуацию.

Блондинка Николь Ричи в том же году на Met Gala поразила стрижкой "под мальчика" и седым цветом волос. В сочетании с ней потрясающее блестящее платье выглядело желтым, а макияж – слишком темным.

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко посетила награждение SAG Awards в 2013 году с причудливым многослойным каре, дополненным челкой, что испортило овал ее лица и пропорции. С таким светлым цветом актриса просто терялась на фоне длинного платья кровавого цвета.

Продолжая тенденцию на неправильный выбор прически с красными нарядами, невозможно не упомянуть провал стилистов Дженнифер Лоуренс на "Оскаре" в 2014 году. На мероприятие знаменитость пришла с собранными волосами, однако эта прическа делала ее старше.

Телезвезда Ким Кардашьян, известная своим эпатажем и роскошными формами, в 2018 году показала слишком простой образ на MTV Movie Awards. Она надела серебряную юбку с вырезом и простой, закрытый топ, поэтому дополнить картину следовало бы пышной, интересной и акцентрой прической. Однако заплетенные волосы звезды просто собрали у лица и оставили спадать по спине.

Певица Мадонна год назад пришла на церемонию "Грэмми" в массивном костюме, но ее прическа совсем не подходила к темному наряду. Зализанные волосы с косами визуально уменьшили голову звезды.

Майли Сайрус недавно поразила фанатов стрижкой из 60-х, но не подобрала к ней удачное платье. "Голый" наряд артистки контрастировал с ее ретро-прической.

Ранее OBOZ.UA писал о звездах, которые принципиально не закрашивают седину. Известные личности перестали комплексовать из-за "серебра" в волосах и являются примером для подражания.

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