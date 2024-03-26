Не надо стесняться: 5 звезд, которые не закрашивают седину (и правильно делают!)

Раньше едва ли не все женщины стеснялись своих седых прядей: кто-то прятал их за шляпками и платками, а кто-то – за краской. Теперь наблюдается новая тенденция: все больше красавиц отказывается от красителей. В частности, этому способствует общество, которое нежно называет седину "серебром в волосах" и пропагандирует натуральность.

Итак, как научиться не комплексовать из-за возрастных изменений? Вдохновитесь примерами знаменитостей, которые полюбили седину и публично призывают к этому других. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Сальма Хайек (57 лет)

Мексиканская и американская актриса Сальма Хайек еще давно решила, что не будет закрашивать седину. И сдержала слово! Она часто публикует в сети фото с шевелюрой, которую называет "белыми волосами мудрости" ("белыми" их трудно назвать, однако эти слова чудесно передают бережное отношение знаменитости к "серебряным" вкраплениям).

Сейчас кинозвезде 57 лет. Как она воспринимает возрастные изменения? Об этом рассказала в интервью для Glamour: "Я думала, что старение означает, что я не собираюсь работать... Я работаю. Думала, что старение означает, что человек больше не влюблен. Я влюблена... Я не чувствую, что потеряла гибкость, ловкость или силу".

2. Энди Макдауэлл (65 лет)

Роскошные шоколадные кудри были фишкой образа американской модели и актрисы Энди Макдауэлл. Во время пандемии COVID-19 они начали терять насыщенный пигмент... Сначала звезда закрашивала пряди, а затем попыталась принять и полюбить их. Менеджеры Энди нервничали из-за этого – говорили "еще не время седеть". Однако ее решение было окончательным! "Если я не сделаю этого сейчас, то у меня не будет возможности попробовать оттенок соли с перцем... Как только я это сделала, поняла, что мои инстинкты были правильными. Я никогда не чувствовала себя настолько честной с собой... Мне очень комфортно", – сказала она в интервью для Glamour.

3. Сара Джессика Паркер (59 лет)

В 2021 году американская актриса Сара Джессика Паркер сделала смелое заявление, появившись на обложке Vogue с седыми прядями. В том же выпуске резко высказалась на тему эйджизма, в частности о возрастных проблемах, с которыми сталкиваются женщины в Голливуде: "Седые волосы, седые волосы... У нее седые волосы? Я не знаю, что вам сказать, люди. Создается впечатление, будто общество не хочет, чтобы мы наслаждались тем, кем есть... Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Что я собираюсь с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?".

4. Джейми Ли Кертис (65 лет)

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис в молодости имела густые каштановые волосы средней длины. Такой ее мало кто помнит, потому что звезда начала седеть в немного за 40. Сейчас оттенок "холодный блонд" полностью покрыл волосы 65-летней Джейми, и она "омолаживается" с помощью трендовой прически пикси. В интервью для Glamour звезда призвала и других женщин быть настоящими: "В мире существует индустрия сокрытия вещей... Консилеры, коррекции для фигуры, филеры, аксессуары для волос... Все для того, чтобы скрыть, кем мы являемся. Я хочу, чтобы вы ничего не маскировали... Я никогда не чувствовала себя более свободной творчески и физически".

5. Александра Грант (54 года)

Американская художница Александра Грант, известная как избранница актера Киана Ривза, начала седеть довольно рано – в 20 лет. Некоторое время знаменитость маскировала это. Позже, когда узнала, что частое окрашивание может привести к раку молочной железы, решила остановиться. "Я поддерживаю то, что каждая женщина должна выбирать, как ей выглядеть в любом возрасте", – написала Александра в Instagram.

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