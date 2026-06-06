Лунный календарь стрижек на июнь: лучшие даты для смены образа

С началом лета не редкость почувствуете непреодолимое желание обновить образ, сбросить все лишнее и записаться к своему мастеру на свежую стрижку или экспериментальное окрашивание. Однако, как выбрать лучшую дату для похода в салон?

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Существует мнение, что лунные фазы непосредственно влияют на рост, густоту и общее состояние наших волос: якобы на растущую луну пряди растут быстрее, а на спадающую — дольше сохраняют форму среза. Именно поэтому ТСН составило лунный календарь стрижек на июнь 2026 года для тех, кто хочет получить лучший результат от бьюти-процедур со своей шевелюрой.

Фазы луны в июне

Начало лета в этом году совпадает с убывающей луной. Фазы ночного светила в целом распределятся так:

1-14 июня – убывающая Луна;

15 июня – новолуние;

16-29 июня – растущая Луна;

30 июня – полнолуние.

Благоприятные дни для стрижки и окрашивания в июне 2026 года

В целом удачным периодом для смены прически считается тот, когда диск небесного светила постепенно растет. В убывающую луну, а также в новолуние и полнолуние записываться к парикмахеру не рекомендуют.

Тем не менее, удачными датами для похода в салон в этом месяце считаются 6, 12, 19 и 25 июня. Волосы в эти дни должны лучше реагировать на изменение формы, быстрее восстанавливаться, после проведенных в этот день бьюти-процедур и лучше реагировать на уход.

Неудачные дни для стрижки и окрашивания в июне 2026 года

Если вы опасаетесь непредсказуемого результата стрижки, лучше не планируйте ее на период убывающей луны. Также избегайте дат 4, 5, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 29 и 30 июня – они считаются астрологически неблагоприятными для любых манипуляций с шевелюрой. Считается, что сделанная в эти дни стрижка будет неравномерно отрастать, кончики – сечься, краска – вымываться, а уход не принесет желаемого эффекта.

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