Как часто надо мыть щетку для волос: эксперты дали советы

Многие люди тщательно моют волосы, но почти не обращают внимания на щетку. Она ежедневно контактирует с кожей головы, прядями, стайлинговыми средствами и естественным жиром. Поэтому со временем даже опрятная на первый взгляд щетка может стать источником загрязнения.

Парикмахер Шелли Агирре из Чикаго и сертифицированный трихолог Уильям Гауниц, основатель Advanced Trichology, объясняют: на щётке скапливаются не только волосы, но и себум, остатки средств для укладки, пыль и бактерии. Если её не очищать, всё это может снова попадать на чистые волосы и кожу головы.

Действительно ли щетку для волос нужно мыть

Да, щетки и расчески нужно очищать. Это касается различных типов щеток: пластиковых, металлических, деревянных, с натуральной щетиной или другими материалами.

Шелли Агирре объясняет, что щетка накапливает загрязнения с кожи головы и остатки косметических продуктов. Если регулярно пользоваться такой щеткой, часть этого налета возвращается на волосы.

Из-за этого даже после мытья голова может скорее казаться несвежей. Кроме того, накопление грязи и бактерий может способствовать раздражению кожи, зуду или появлению перхоти.

Зачем регулярно очищать щетку

По словам трихолога Уильяма Гауница, очистка щетки имеет несколько важных преимуществ. Когда с нее убирают спутанные волосы, поверхность становится более гладкой, и пряди легче проходят между щетинками. Это уменьшает дерганье, ломкость и неприятные ощущения во время расчесывания.

Чистая щетка также лучше распределяет естественный себум по волосам. Благодаря этому пряди могут быть мягче, а кожа головы – комфортнее.

Еще одна причина – гигиена. На грязной щетке могут накапливаться бактерии, грибки и другие нежелательные микроорганизмы. Если не мыть инструмент, они могут снова и снова попадать на кожу головы и поддерживать раздражение.

Как часто надо мыть щетку для волос

Общее правило – убирать волосы со щетки и мыть ее примерно раз в неделю. Это можно делать в тот же день, когда вы очищаете кисти для макияжа или другие личные аксессуары.

Впрочем, частота зависит от нескольких факторов. Если вы часто пользуетесь лаком, муссом, сухим шампунем или другими средствами для укладки, щетку лучше мыть чаще. То же касается людей с жирной кожей головы или тех, у кого сильно выпадают волосы.

Некоторым достаточно очищать щетку раз в две недели или даже раз в месяц. Но если на ней уже заметно много волос, налета или пыли, ждать не стоит.

Как правильно помыть щетку

Самый простой способ – сначала удалить со щетки все волосы. Затем ее можно погрузить в горячую мыльную воду на 10–15 минут. Уильям Гауниц советует использовать мягкое натуральное мыло без сильного запаха, которое не оставляет заметного налета.

После замачивания нужно осторожно убрать остатки грязи между щетинками. Особое внимание стоит уделить именно щетине и основанию щетки, где чаще всего скапливается пыль, себум и косметические средства.

После мытья щетку следует оставить высыхать на воздухе. Лучше положить ее щетиной вниз, чтобы вода не задерживалась внутри основания. Полностью высохнуть щетка может за ночь.

Когда щетку лучше заменить

Даже регулярное мытье не делает щетку вечной. Если щетинки деформировались, выпадают, царапают кожу или щетка уже плохо расчесывает волосы, ее лучше заменить.

Также стоит подумать о новой щетке, если на старой остался стойкий налет, неприятный запах или повреждения, которые невозможно хорошо очистить. Гигиеничная и целая щетка помогает волосам дольше оставаться свежими, а расчесывание делает более мягким и безопасным.

