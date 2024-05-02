Лучшие лайфхаки для макияжа: уловки, которые пригодятся каждой женщине

Макияж – это отличный инструмент, который может придать уверенности и подчеркнуть сильные стороны женщины. Кроме того, благодаря косметике, мы можем выразить свои чувства и самореализоваться.

В сети можно найти множество лайфхаков, которые вроде бы могут значительно улучшить процесс нанесения макияжа и его вид, но далеко не все они рабочие. Поэтому, чтобы вы не тратили свое время на поиск эффективных советов, Lofficiel поделился подборкой действительно действенных женских уловок.

Румяна на нос

Поскольку нос выступает за наше лицо, во время солнечных ванн, именно он краснеет первым.

Чтобы создать вид, будто вы только что вернулись с отдыха и чувствуете себя свежими и полными энергии, нанесите румяна не только на щеки, но и на переносицу.

Консилер как праймер

Праймер – это необходимый продукт для каждого макияжа, поскольку именно он предотвращает скольжение теней по вашим векам. Это помогает избежать размазывания, отпечатков под глазами и т.п.

Однако если ваш праймер кончился или вы, например, забыли взять его с собой в путешествие, то на помощь придет консилер. Он может помочь создать нейтральную основу для ваших теней и зафиксировать их на месте.

Пудра для помады

Если вы постоянно сталкиваетесь с тем, что ваша помада размазывается, этот лайфхак вас спасет. Просто уложите тонкую салфетку на накрашенные губы и припудрите их.

Раствор для контактных линз спасет тушь

Если ваша любимая тушь засохла, а вам нужно быстро принарядиться, то это не повод расстраиваться и бежать в магазин за новой. Просто добавьте несколько капель раствора для контактных линз в тюбик и перемешайте. Теперь вы сможете ей пользоваться по крайней мере еще несколько дней.

Не вытирайте свои ошибки в макияже, пока вины не высохнут

У каждой женщины случалась ситуация, когда она моргала во время окрашивания ресниц и тушь оставляла отпечатки там, где их не должно быть. Не спешите как можно скорее вытирать ошибку. Сначала дождитесь пока она высохнет. Это поможет предотвратить еще большее размазывание.

Многофункциональные продукты

Если у вас нет нужного оттенка помады, вы можете просто смешать любимый бальзам для губ с тенями или румянами. Хайлайтер может без проблем заменить блеск для губ, а тени для век – бронзер.

Макияж – это эксперименты, поэтому не бойтесь использовать косметические средства не только по прямому назначению.

Пальти

Многие ведущие визажисты рекомендуют наносить косметику пальцами. Таким образом, вы лучше контролируете процесс. Кроме того, тепло рук смягчает продукты и позволяет лучше ложиться на кожу.

Также OBOZ.UA объяснял, почему следует избегать использования помады вместо румян и как этот лайфхак влияет на состояние кожи.

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