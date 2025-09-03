Лучшие короткие стрижки для женщин 60+: выглядят очень элегантно

С возрастом уход за волосами у женщин становится более сложной задачей. Из-за гормональных изменений они становятся более сухими и ломкими. Это значит, что им понадобится новая стрижка, чтобы увеличить объем и улучшить текстуру прядей.

Какие стрижки лучше всего подойдут женщинам в возрасте 60+ лет, разбиралось издание Parade. И в перечне есть не только короткие варианты.

Каре

Хорошо выполненное каре красиво обрамляет лицо и придает волосам красивую текстуру. К тому же открывает простор для разных способов укладки. Накрутите свободные волны, чтобы получить более дерзкий вид, или выпрямите пряди утюжком, чтобы сделать более строгий образ. В старшем возрасте также хорошо будет дополнить каре челкой, которая позволит скрыть морщины на лбу и сделать образ в целом моложе.

Пикси

Недаром эту прическу неизменно выбирает глава семейства Кардашьян-Дженнер Крис Дженнер. Короткая стрижка идеально подходит для женщин, которые хотят сохранить стиль, улучшить здоровье шевелюры и не тратить много времени и усилий на уход за волосами. Хорошо выполненная пикси добавляет объема на макушке, создавая иллюзию более густых волос. Одно из лучших преимуществ стрижки пикси заключается в том, что ее можно адаптировать к различным формам лица – поэтому независимо от того круглое, квадратное, овальное или сердцевидное у вас лицо, существует вариант пикси, который подчеркнет ваши черты.

Удлиненное каре

Старший возраст вовсе не означает, что вам придется коротко постричь волосы. Удлиненное каре тоже вполне удачный вариант. Если состояние волос позволяет, постригите их ниже плеч. Но не забывайте вовремя освежать кончики и позаботьтесь о качественном уходе, который поможет сохранить шевелюру увлажненной.

Боб

Классическая стрижка до подбородка длиной открывает шею и плечи. А еще делает шевелюру более легкой, а значит и объемной. Укладывать такую прическу лучше с помощью фена и круглой щетки, чтобы придать ей больше объема у корней. Вместо средств для укладки с сильной фиксацией, ухаживая за бобом, лучше отдавать предпочтение увлажняющей сыворотке.

Бикси

Стрижка, длина которой составляет нечто среднее между бобом и пикси – удачный выбор для зрелых женщин. Она создает уникальную форму, которая имеет объем пикси, но предлагает более универсальную длину. Бикси подходит для любой формы лица, типа и текстуры волос. Стрижка идеально подходит для женщин, которые хотят перемен, но не готовы к радикальным шагам. Она веселая, дерзкая и неприхотливая, что делает ее идеальной для женщин старше 60 лет, которые хотят чего-то легкого и стильного.

Волчья стрижка

Эта ультрамодная прическа подходит не только молодым девушкам. Короткие пряди на макушке придают ей интересный объем, а более длинные по бокам и на затылке красиво обрамляют лицо. Это имеет более дерзкий вид, что добавляет объема и густоты. Независимо от того, у вас вьющиеся, волнистые или прямые волосы, волчью стрижку можно персонализировать в соответствии с вашими потребностями и подчеркнуть естественную красоту ваших волос. Бонус: Для тех, у кого волнистые или вьющиеся волосы, стрижка усиливает естественную текстуру, создавая движение и упругость без пушистости.

