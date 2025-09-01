Современные и элегантные: лучшие короткие прически осени-2025

Короткие волосы никогда не выходят из моды, поскольку это не просто стильно, но и очень удобно. Однако каждый сезон мода на короткие стрижки и их укладки несколько видоизменяется.

Например, эта осень принесет с собой прически, которые не требуют сложного ухода, но при этом привлекают внимание. Эти прически говорят сами за себя – выразительные, женственные и невероятно современные. И вот какие стрижки рекомендует в этом сезоне издание City Magazine.

Волнистый боб

Боб, уложенный легкими волнами – это прическа, которая сочетает игривость и элегантность. Мягкие кудри создают ощущение движения, а несколько взъерошенная прическа выглядит непринужденно и женственно одновременно. Она хорошо подходит к повседневным образам, а с более тщательной укладкой превращается в вечерний вариант. Благодаря своей мягкости и легкости волнистый боб омолаживает лицо и освежает весь образ.

Гладкий сияющий боб

Когда речь заходит о безупречном луке, гладкий боб всегда оказывается на вершине списка. Идеально выпрямленные, блестящие и приглаженные воском или гелем волосы подчеркивают черты лица и придают уверенный вид. Минималистичная идеальность такой укладки идеально подходит для деловых встреч, вечерних прогулок по городу или даже особых случаев, ее простота говорит громче, чем чрезмерные аксессуары.

Объемный боб

Для тех, кто предпочитает более роскошный стиль, объемный боб – станет правильным выбором. Волосы для этой прически укладываются так, чтобы выглядеть более густыми и упругими, сохраняя при этом естественный вид. Эта прическа особенно хорошо подходит для густых волос, поскольку при этом они не теряют своей формы в течение дня.

Боб, зачесанный набок

Короткие пряди, зачесанные на одну сторону, сочетают простоту и изящество. Асимметрия создает интересное обрамление лица, такая прическа выглядит загадочно и привлекательно. Это отличный выбор для тех, кто хочет чего-то особенного, но без преувеличений. Она подходит как для повседневной носки, так и для вечерних выходов, поскольку создает элегантный акцент без особых усилий.

Стрижка пикси

Самый смелый, но при этом неподвластный трендам вариант – это пикси, ее еще часто называют мальчишеской стрижкой. Она полностью открывает черты лица и подчеркивает изгибы шеи и плеч. Хотя такая прическа требует определенной смелости, она очень практична и неприхотлива в уходе. Пикси сочетает в себе элегантность, силу и современный подход, поэтому она будет уместной в любой ситуации.

