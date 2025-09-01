УкраїнськаУКР
Современные и элегантные: лучшие короткие прически осени-2025

Короткие волосы никогда не выходят из моды, поскольку это не просто стильно, но и очень удобно. Однако каждый сезон мода на короткие стрижки и их укладки несколько видоизменяется.

Например, эта осень принесет с собой прически, которые не требуют сложного ухода, но при этом привлекают внимание. Эти прически говорят сами за себя – выразительные, женственные и невероятно современные. И вот какие стрижки рекомендует в этом сезоне издание City Magazine.

Волнистый боб

Современные и элегантные: лучшие короткие прически осени-2025

Боб, уложенный легкими волнами – это прическа, которая сочетает игривость и элегантность. Мягкие кудри создают ощущение движения, а несколько взъерошенная прическа выглядит непринужденно и женственно одновременно. Она хорошо подходит к повседневным образам, а с более тщательной укладкой превращается в вечерний вариант. Благодаря своей мягкости и легкости волнистый боб омолаживает лицо и освежает весь образ.

Гладкий сияющий боб

Современные и элегантные: лучшие короткие прически осени-2025

Когда речь заходит о безупречном луке, гладкий боб всегда оказывается на вершине списка. Идеально выпрямленные, блестящие и приглаженные воском или гелем волосы подчеркивают черты лица и придают уверенный вид. Минималистичная идеальность такой укладки идеально подходит для деловых встреч, вечерних прогулок по городу или даже особых случаев, ее простота говорит громче, чем чрезмерные аксессуары.

Объемный боб

Современные и элегантные: лучшие короткие прически осени-2025

Для тех, кто предпочитает более роскошный стиль, объемный боб – станет правильным выбором. Волосы для этой прически укладываются так, чтобы выглядеть более густыми и упругими, сохраняя при этом естественный вид. Эта прическа особенно хорошо подходит для густых волос, поскольку при этом они не теряют своей формы в течение дня.

Боб, зачесанный набок

Современные и элегантные: лучшие короткие прически осени-2025

Короткие пряди, зачесанные на одну сторону, сочетают простоту и изящество. Асимметрия создает интересное обрамление лица, такая прическа выглядит загадочно и привлекательно. Это отличный выбор для тех, кто хочет чего-то особенного, но без преувеличений. Она подходит как для повседневной носки, так и для вечерних выходов, поскольку создает элегантный акцент без особых усилий.

Стрижка пикси

Современные и элегантные: лучшие короткие прически осени-2025

Самый смелый, но при этом неподвластный трендам вариант – это пикси, ее еще часто называют мальчишеской стрижкой. Она полностью открывает черты лица и подчеркивает изгибы шеи и плеч. Хотя такая прическа требует определенной смелости, она очень практична и неприхотлива в уходе. Пикси сочетает в себе элегантность, силу и современный подход, поэтому она будет уместной в любой ситуации.

