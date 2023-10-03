Лучшее время для экспериментов: топ-5 самых модных цветов волос осени 2023

Осень и зима – лучшие месяцы для экспериментов с новыми тенденциями окрашивания волос. Есть что-то в прохладном, свежем воздухе, всегда создающем настроение для перемен: не только в гардеробе, но и в бьюти-рутине.

Жаркие месяцы солнца и секущихся кончиков призывают побаловать себя новой прической с приходом сентября и начать все с чистого листа. Однако вместо того, чтобы копировать любые цвета волос, которые можно найти в Интернете, важно выбрать оттенок, подходящий именно вам. Издание Who What Wear пообщалось с экспертами для того, чтобы помочь вам выбрать из самых модных цветов холодного сезона.

"В последнее время я заметил, что тенденции в прическах изменились на более утонченные, сезонные темы, и теперь, как никогда, клиенты стремятся, чтобы тренды работали им на пользу, а не наоборот", – говорит Ларри Кинг, представитель и основатель Redken в Великобритании и салонов собственного бренда. "Когда дело доходит до цвета волос, клиенты требуют простых образов, поднимающих настроение. Они создаются нашими колористами по заказу, чтобы отразить личный стиль наших клиентов", – добавляет он.

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Дымчатая медь

Все уже могли заметить, что медные волосы сейчас очень в тренде. Такие знаменитости, как Меган Фокс и Эмили Ратаковский, уже дали ей шанс. "Прекрасная особенность более глубокого медного оттенка заключается в том, что нужна минимальная обработка цвета, поэтому он идеален для тех, кто хочет иметь не слишком светлые пряди, – говорит Конор Джеймс Дойл, работник Redken и колорист. – Когда мы осветляем волосы, то работаем с естественным теплым оттенком, а не используем нейтрализующие тонеры, как, например, для блонда. Я, как правило, использую классическую технику балаяж, которая требует растушевки и рассеивания продукта для более глубокого питания".

И если у вас вьющиеся волосы, то это может быть трендом для вас, говорит Клер Мартин-Кеннеди, работница Redken и колористка . "Дымчатая медь – один из моих любимых образов для кучерявых клиентов. Она создает янтарное сияние. Представьте себе сияющий, бронзовый, каштановый ореол локонов", – говорит она.

Ультра-фиолетовый блонд

В последнее время появилось много разных тенденций относительно светлых волос, но Гарриет Малдун, работник Redken и старший колорист Larry King, говорит, что теперь мы увидим, как блондинки отходят от объемных, кремовых тонов к более ярким, более чистым образам, известным как " Ультра-фиолетовый (УФ) блонд.

"УФ блонд – это потрясающий, платиновый цвет, – говорит Малдун. – Он напоминает мне образ мягкого гранжа 90-х, но с идеально нейтрализованным, чистым тоном и более блестящим сиянием. Этот новый платиновый цвет менее серебристый, а более нейтральный, молочно-русый".

Медный блонд

Если вы предпочитаете более светлый образ, то почему бы не выбрать медно-русый? "Этот цвет – новый клубничный блонд с оттенком персика, – объясняет Малдун. – Этот тренд идеально подходит для блондинок или более светлых оттенков, которые хотят добавить тепла с оттенком меди. Некоторые блондинки могут неохотно пробовать более теплые тона, но можно достичь нейтрального, золотистого. Мне нравится описывать это как розовый блеск и простой способ изменить ваш образ, сохраняя при этом легкость".

Коричневый орех

"Насыщенный ореховый оттенок возвращается", – говорит Джорданна Кобелла, официальная представительница трендов Wella. Представьте себе теплые, объемные тона брюнеток, похожие на этот мечтательный ореховый оттенок. Этот осенний тренд безусловно дарит уютную атмосферу.

Настоящая медь

Ладно, вы поняли – на данный момент существует много разных вариаций медных волос. Но вы действительно не прогадаете, выбрав настоящий медный цвет в следующем сезоне. Это не просто в тренде: теплый оранжевый оттенок кричит об осени. Существует медный цвет, который подходит к каждому естественному оттенку волос и кожи, и перед тем, как попробовать краску, проконсультируйтесь со своим парикмахером.

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