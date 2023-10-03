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Лучшее время для экспериментов: топ-5 самых модных цветов волос осени 2023

Карина Вишнякова
Lady Oboz
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Лучшее время для экспериментов: топ-5 самых модных цветов волос осени 2023

Осень и зима – лучшие месяцы для экспериментов с новыми тенденциями окрашивания волос. Есть что-то в прохладном, свежем воздухе, всегда создающем настроение для перемен: не только в гардеробе, но и в бьюти-рутине.

Жаркие месяцы солнца и секущихся кончиков призывают побаловать себя новой прической с приходом сентября и начать все с чистого листа. Однако вместо того, чтобы копировать любые цвета волос, которые можно найти в Интернете, важно выбрать оттенок, подходящий именно вам. Издание Who What Wear пообщалось с экспертами для того, чтобы помочь вам выбрать из самых модных цветов холодного сезона.

"В последнее время я заметил, что тенденции в прическах изменились на более утонченные, сезонные темы, и теперь, как никогда, клиенты стремятся, чтобы тренды работали им на пользу, а не наоборот", – говорит Ларри Кинг, представитель и основатель Redken в Великобритании и салонов собственного бренда. "Когда дело доходит до цвета волос, клиенты требуют простых образов, поднимающих настроение. Они создаются нашими колористами по заказу, чтобы отразить личный стиль наших клиентов", – добавляет он.

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Дымчатая медь

Все уже могли заметить, что медные волосы сейчас очень в тренде. Такие знаменитости, как Меган Фокс и Эмили Ратаковский, уже дали ей шанс. "Прекрасная особенность более глубокого медного оттенка заключается в том, что нужна минимальная обработка цвета, поэтому он идеален для тех, кто хочет иметь не слишком светлые пряди, – говорит Конор Джеймс Дойл, работник Redken и колорист. – Когда мы осветляем волосы, то работаем с естественным теплым оттенком, а не используем нейтрализующие тонеры, как, например, для блонда. Я, как правило, использую классическую технику балаяж, которая требует растушевки и рассеивания продукта для более глубокого питания".

И если у вас вьющиеся волосы, то это может быть трендом для вас, говорит Клер Мартин-Кеннеди, работница Redken и колористка . "Дымчатая медь – один из моих любимых образов для кучерявых клиентов. Она создает янтарное сияние. Представьте себе сияющий, бронзовый, каштановый ореол локонов", – говорит она.

Лучшее время для экспериментов: топ-5 самых модных цветов волос осени 2023

Ультра-фиолетовый блонд

В последнее время появилось много разных тенденций относительно светлых волос, но Гарриет Малдун, работник Redken и старший колорист Larry King, говорит, что теперь мы увидим, как блондинки отходят от объемных, кремовых тонов к более ярким, более чистым образам, известным как " Ультра-фиолетовый (УФ) блонд.

"УФ блонд – это потрясающий, платиновый цвет, – говорит Малдун. – Он напоминает мне образ мягкого гранжа 90-х, но с идеально нейтрализованным, чистым тоном и более блестящим сиянием. Этот новый платиновый цвет менее серебристый, а более нейтральный, молочно-русый".

Лучшее время для экспериментов: топ-5 самых модных цветов волос осени 2023

Медный блонд

Если вы предпочитаете более светлый образ, то почему бы не выбрать медно-русый? "Этот цвет – новый клубничный блонд с оттенком персика, – объясняет Малдун. – Этот тренд идеально подходит для блондинок или более светлых оттенков, которые хотят добавить тепла с оттенком меди. Некоторые блондинки могут неохотно пробовать более теплые тона, но можно достичь нейтрального, золотистого. Мне нравится описывать это как розовый блеск и простой способ изменить ваш образ, сохраняя при этом легкость".

Лучшее время для экспериментов: топ-5 самых модных цветов волос осени 2023

Коричневый орех

"Насыщенный ореховый оттенок возвращается", – говорит Джорданна Кобелла, официальная представительница трендов Wella. Представьте себе теплые, объемные тона брюнеток, похожие на этот мечтательный ореховый оттенок. Этот осенний тренд безусловно дарит уютную атмосферу.

Лучшее время для экспериментов: топ-5 самых модных цветов волос осени 2023

Настоящая медь

Ладно, вы поняли – на данный момент существует много разных вариаций медных волос. Но вы действительно не прогадаете, выбрав настоящий медный цвет в следующем сезоне. Это не просто в тренде: теплый оранжевый оттенок кричит об осени. Существует медный цвет, который подходит к каждому естественному оттенку волос и кожи, и перед тем, как попробовать краску, проконсультируйтесь со своим парикмахером.

Лучшее время для экспериментов: топ-5 самых модных цветов волос осени 2023

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