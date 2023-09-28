Бьюти-экспертка развенчала 7 распространенных мифов о волосах, которым не стоит верить

Женщины тратят много времени и уходовых средств, чтобы держать волосы в опрятном виде. Какой бы ни была шевелюра – длинной или короткой – леди стремятся, чтобы волосы были ухоженными, здоровыми и чистыми.

Среди многих советов, стереотипов и лайфхаков часто можно растеряться и поверить в то, что на самом деле не поможет в уходе за прядями. Эксперт по красоте Софи Миллер рассказала, какие рекомендации не сработают, пишет The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хвост

Некоторые красавицы предпочитают завязывать хвост, избегая спутывания и выпадения, но на деле эффект может быть противоположным. Натянутые волосы становятся слабыми и ломкими в месте, передавленном резинкой.

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Один шампунь

Ошибочно останавливаться на одном шампуне слишком долго, ведь со временем он становится неэффективным в зависимости от состояния волос, времени года и других факторов.

Регулярная стрижка

Существует мнение, что волосы нужно стричь регулярно, чтобы они быстрее отрастали. Однако это просто способ держать длину на одном месте, так что на скорость роста стрижка никак не влияет.

Чрезмерное расчесывание

Слишком интенсивное и частое расчесывание может стимулировать выработку кожного сала, из-за чего шевелюру придется мыть еще раз. Распутывать волосы лучше при необходимости и начиная в нескольких сантиметрах от кожи головы.

Один кондиционер

Эксперт рассказала, что в уходе за длиной волос не стоит ограничиваться одним кондиционером. Маски, масла и другие продукты можно чередовать или дополнять друг другом для более заметного эффекта.

Покраска волос

Стремясь поскорее стать блондинкой, женщины не делают достаточный перерыв между покрасками, чем очень вредят структуре волос. Они могут стать ломким и выпадать.

Термозащиты недостаточно

Регулярное использование фена, выпрямителя или других стайлеров в долгосрочной перспективе может повредить волосы, но это можно предотвратить не только благодаря термозащите. Чтобы пряди были здоровее, следует использовать стайлинговые инструменты на низких температурах.

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