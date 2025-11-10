Куда наносить бронзер: ошибка может испортить весь макияж

Неправильное нанесение макияжа может не только добавить нам лишних лет, но и сделать вид в целом болезненным. Именно так может произойти, если неправильно применять косметику, которая скульптурирует и затемняет кожу, то есть бронзер.

Если наносить его правильно, он добавляет объема образу и балансирует черты лица. Именно поэтому издание New Beauty решило расспросить экспертов по мейкапу, куда нужно наносить бронзер, чтобы улучшить свой вид, а не испортить его.

Почему важно использовать бронзер

Бронзер не просто придает коже тепла. Он также восстанавливает естественные объемы, которые тональный крем может сгладить, и возвращает лицу свежесть и живость без видимых усилий. При правильном нанесении бронзер подчеркивает более светлые участки лица и выделяет его черты. Но в неправильных местах он может сделать обратное – сделать лук тяжелым, уставшим, более возрастным.

Как и румяна, бронзер дает лучший результат, если правильно подобрать точки его нанесения к форме вашего лица. Поэтому в первую очередь обратите внимание на ваши естественные объемы — лоб, линию челюсти и щеки — это может помочь определить, куда его наносить.

Как наносить бронзер в соответствии с формой лица

Прежде чем начать, подумайте об участках лица, которые естественно ловят солнце. Например, там, где вы естественно загораете, когда носите солнцезащитные очки, например, высокие точки лица и челюсть. Эти места создают идеальный баланс между теплом и структурой — и именно они являются точками, куда стоит наносить бронзер.

Если ваше лицо имеет более круглую форму , проведите бронзером вверх к вискам. Так вы можете визуально удлинить черты лица.

, проведите бронзером вверх к вискам. Так вы можете визуально удлинить черты лица. Лицо в форме сердца нуждается в восстановлении симметричности. Нанесение продукта по бокам лба и под скулы поможет визуально выровнять более широкую верхнюю часть с более узкой нижней.

нуждается в восстановлении симметричности. Нанесение продукта по бокам лба и под скулы поможет визуально выровнять более широкую верхнюю часть с более узкой нижней. Квадратные лица , с другой стороны, больше всего выигрывают от нанесения бронзера на скулы и легкой растушевки вдоль челюсти. Это добавляет четкости и размывает резкие углы.

, с другой стороны, больше всего выигрывают от нанесения бронзера на скулы и легкой растушевки вдоль челюсти. Это добавляет четкости и размывает резкие углы. С овальными лицами могут возникнуть определенные сложности, но ключ в соблюдении контура. Применение бронзера в зоне висков и внешних краев щек и вдоль линии челюсти добавляет структуры и подчеркивает более мягкие зоны.

Кремовый продукт или сухой

Не только правильная зона применения бронзера важна в использовании этого продукта. Важно еще и определиться с его формулой – кремовым он будет или сухим. Каждый вариант имеет свои преимущества, поэтому решение в конечном итоге сводится к учету собственного типа кожи и желаемого финиша продукта.

Кремовые бронзеры способны добавлять четкости и выглядят на коже естественно. Да, для их качественного нанесения понадобится определенная практика, но кремовые формулы дают заметную четкость. А использовать средство в стике может быть еще и чрезвычайно удобно – его нанесение легче контролировать.

Пудровые бронзеры имеют более тусклый вид. Но при этом они обеспечивают контролируемое наслоение, чего труднее достичь с кремовыми. Они также выпускаются в разных финишах, что позволяет вам адаптировать свой образ. Запеченные формулы могут добавить тепла и сияния, а матовые формулы подойдут, когда надо обеспечить большую четкость. Мягкий матовый бронзер лучше всего подходит для создания сбалансированного тепла и утонченного финиша.

