Как 'размыть' недостатки кожи макияжем: вы себя не узнаете

Мода на безупречную, гладкую и как будто размытую фильтрами кожу стала одним из главных бьюти-трендов последних лет. Конечно, достичь нужного эффекта без правильного ухода будет непросто, однако и умение делать макияж, который словно "стирает" с лица поры и делает кожу бархатной, тоже очень важно.

Как достичь нужного эффекта "фильтра без фильтров" узнавало издание Hola. Его эксперты советуют забыть о тональных основах с полным покрытием или чрезвычайно влажном финише. "Размытый" макияж – это все о невидимом совершенстве. И вот какими приемами его можно достичь.

Подготовка кожи решает все

Размытый макияж начинается задолго до нанесения праймера. Ключ к этому образу – хорошо подготовленная, увлажненная и сбалансированная кожа лица. Для нее нужно правильно подобрать уход. Отшелушивайте омертвевшие клетки мягкими средствами, наносите увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой и не забывайте о легком увлажняющем креме хотя бы два раза в день. Если у вас жирная или комбинированная кожа, понадобится также тоник.

Сила праймера с эффектом размытия

Праймеры с эффектом размытия – это святой грааль этого тренда. Формулы таких продуктов часто содержат светорассеивающие частицы или мягкие силиконы, которые визуально минимизируют поры, "стирают" тонкие линии и выравнивают текстуру. Чтобы избежать тяжелого финиша, наносите такой праймер только на участки, которые в этом действительно нуждаются, такие как нос, щеки и в пространство между бровями.

Легкий тональный крем

Тональные кремы с плотным покрытием отложите в сторону. Отдайте предпочтение тонирующим средствам, BB-кремам или тональным основам на основе сыворотки, чтобы достичь эффекта полупрозрачности и мягкого фокуса. Наносите продукт влажным спонжем или пушистой кистью для безупречного, едва заметного финиша. Цель состоит не в том, чтобы замаскировать кожу, а в том, чтобы деликатно выровнять тон, позволяя вашей естественной текстуре оставаться видимой.

Маскировка недостатков: чем меньше – тем лучше

Вместо наслаивания консилера, используйте его как точечный инструмент. Наносите только на участки, которые в этом действительно нуждаются, например, на пятна или темные круги под глазами, и тщательно растушевывайте пальцами или маленькой губкой. Это сохраняет вид легким, свежим и создает эффект размытия, а не перекрывает кожу.

Ультратонкая пудра для фиксации

Главная цель "размытого" макияжа – получить мягкий матовый финиш, который не казался бы плоским или чрезмерно припудренным. Поэтому используйте пудры для фиксации тончайшего помола, беря лишь необходимый минимум. Сосредотачивайтесь при этом на Т-зоне, боках носа и подбородке. Небольшая пушистая кисточка и осторожные движения помогут сохранить легкую, естественную текстуру.

Легкое прикосновение кремовых румян

Румяна придают лицу жизнь и свежесть. В мире "размытого" макияжа кремовые или жидкие румяна являются лучшим выбором, поскольку они прекрасно тают на коже, создавая естественный румянец. Аккуратно нанесите их пальцами или спонжем, растушевывая, пока цвет не будет выглядеть так, будто он пробивается изнутри.

Деликатная подсветка

Хотя "размытый" макияж – это не про блеск, намек на деликатное сияние добавляет ему глубины. Выбирайте хайлайтеры в жидких или бальзамных формулах и избегайте содержания блесток. Наносите продукт очень экономно на выступающие части лица, скулы, надбровные дуги, внутренние уголки глаз и спинку носа. Результат – мягкое сияние, которое подчеркивает, не перегружая.

Естественные брови и мягкие глаза

"Размытый" макияж распространяется и на глаза. Оставьте брови естественными и распушенными, заполняя их только там, где нужно, избегая четких линий. Тени для век используйте в мягких, нейтральных тонах, таких как нюдовый, персиковый или теплые коричневые. Наносите тени легким слоем и тщательно растушевывайте. Избегайте драматических подводок и накладных ресниц. Вместо этого, наносите небольшое количество туши, чтобы придать взгляду выразительности и свежести.

"Поцелованные" губы

Последний штрих "размытого" макияжа – губы, которые выглядят так же естественно, как и остальной ваш образ. Выбирайте оттеночные бальзамы, тинты для губ или кремовые помады. Чтобы добиться нужного эффекта, наносите их не аппликатором, а кончиком пальца. Это добавляет достаточно цвета без резких линий. Возникает иллюзия "поцелованных" губ, которая добавляет образу романтичности.

