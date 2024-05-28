Королева Летиция продемонстрировала стильный деловой образ на встрече с Зеленским. Фото

Королева Испании Летиция выглядела элегантно, приветствуя президента Украины Владимира Зеленского во дворце в Мадриде вместе со своим мужем королем Фелипе. 51-летняя королевская особа показала свой изящный стиль, нарядив темно-синий брючный костюм в тонкую полоску, оверсайз блейзер и широкие брюки.

Об этом сообщает Daily Mail. Монарх соединила этот ансамбль с темно-синей кружевной блузкой и черными туфлями-лодочками на плоской подошве, которые выглядели одновременно стильно и практично.

Бывшая журналистка выбрала сдержанность, когда дело дошло до украшений, надев пару серебряных эффектных серьг с жемчугом. Летиция уложила свои пряди и выбрала гламурный макияж с блестящими тенями и розовым блеском для губ.

Президент Зеленский выбрал более повседневный образ, соединив футболку цвета хаки с флагом Украины на рукаве, коричневые брюки карго и пару кроссовок. Король Фелипе выглядел роскошно в черном костюме, который он соединил с чистой белой рубашкой, ботинками и голубой галстуком с узором.

Встреча прошла в королевском Дворце. Испания пообещала выделить Украине один миллиард евро военной помощи: премьер-министр Педро Санчес и президент Зеленский подписали в Мадриде соглашение о безопасности.

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