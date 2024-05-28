Кейт Миддлтон, которая борется с раком, заметили на прогулках с семьей

Британская принцесса Кейт Миддлтон начала проводить больше времени с семьей после объявления новости о раке в марте этого года. Она еще с Рождества не выходит на публику, но фанаты королевской семьи стараются всеми способами поддержать герцогиню, регулярно посылая открытки с пожеланием быстрого выздоровления.

Как сообщает Daily Mail, собралось "десятки тысяч" писем принцессе. Поэтому пока Кейт Миддлтон борется с раком, ее команда "борется" с почтой.

Давнее принцесса отмечала в видеообращении, что ее семье нужно "время, пространство и конфиденциальность", пока она не вылечит онкологию полностью. Миддлтон стала выбираться с семьей на природу, что может свидетельствовать об улучшении ее самочувствия.

Как пишет OK, о прогулках стало известно после того, как принц Уильям вместе со старшим сыном Джорджем посетил финал Кубка Англии по футболу.

Именно в это время стало известно и о массовых поступлениях почты в Букингемский дворец, которых раньше было до 1000 в неделю. В настоящее время объемы писем увеличились в разы.

К публичности Кейт Миддлтон вернется нескоро. Однако она отдаленно узнает больше информации о деле всей ее жизни – помощь детям. В настоящее время она изучает отчет Центра раннего детства Королевского фонда, который подталкивает бизнес инвестировать средства в развитие детей Великобритании.

Перед общественностью герцогиня предстанет тогда, когда врачи разрешат выйти в люди.

Напомним, в январе принцесса перенесла операцию на брюшной полости, после чего врачи обнаружили, что у нее рак. Несколько месяцев Кейт Миддлтон приходила в себя от последствий предыдущей операции и начала лечение онкологии. Какое именно заболевание у принцессы – неизвестно.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон нарушила королевскую традицию, связанную с письмами. Произошла эта ситуация после начала химиотерапии.

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