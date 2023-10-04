Королева Иордании Рания в мужском костюме Dior ошеломила публику. Фото

Королева Иордании Рания аль-Абдалла ошеломила публику выбором наряда на церемонию открытия Молодежного Форума в Белфасте. 53-летняя монархиня предстала перед слушателями в мужском костюме от Dior, в котором смотрелась невероятно.

Неосведомленный взгляд мог и не подметить, что костюм королевы из мужской коллекции. OBOZREVATEL решил показать, как она выглядела и чем дополнила образ (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Правительница Иордании надела серый пиджак и широкие брюки. Рукава костюма были украшены завязками, а под верхним слоем скрывался приталенный блейзер.

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Королева не пренебрегла деталями – на лацкане ее пиджака была массивная блестящая брошь, шею украсило изящное ожерелье, а на плече висела лаконичная сумочка. Под серый костюм Рания аль-Абдалла обула такого же оттенка туфли-лодочки.

Подданные Иордании и другие пользователи сети высоко оценили стильный выбор королевы. Такое неординарное решение говорит о том, что правительница не одевается, оглядываясь на мнения людей, а пытается бороться с гендерными стереотипами.

Кроме того, костюм на ней сидел удачно. Пиджак и брюки выглядели не слишком большими, а самым обычным оверсайзом, которого полно и в женских коллекциях.

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