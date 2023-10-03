Зендея появилась на публике в смелом платье с провокационными разрезами, но чувствовала себя некомфортно. Фото

Американская актриса, звезда сериала "Эйфория" и франшизы "Человек-паук" Зендея выбрала нетипичный для себя откровенный образ. Знаменитая красавица пришла на показ Louis Vuitton весна/лето 2024 года в белом платье с экстримальными разрезами.

Однако в такой провокационной одежде 27-летней актрисе было некомфортно. Это видно на фото и видео, где звезда прикрывается и все время поправляет наряд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зендея вышла из авто в длинном облегающем платье, разделенном молниями. Одна застежка была спущена вплоть до живота, открывая обзору глубокое декольте.

Видео дня

Снизу платье также было откровенным и демонстрировало стройные ноги актрисы вплоть до верха бедер. Ничего лишнего артистка не показала, однако заметно было, что она волнуется.

Зендея сразу начала поправлять наряд, а иногда даже прикрывалась. Уверенной откровенное платье ее не сделало, хотя звезда "Человека-паука" и выглядела очень эффектно.

Ярким акцентом в образе стали золотые бретели, минималистические украшения и туфли на шпильке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица Кристина Соловий столкнулась с хейтом из-за сценического наряда, в котором вышла к публике на концерте в Киеве. Некоторым интернет-пользователям не понравилась длина платья звезды. Они назвали ее образ вульгарным.

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