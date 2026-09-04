"Конусы" на груди и принт-газета: самые странные платья на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2026. Фото

Каждый год Венецианский международный кинофестиваль превращается в настоящий показ мод, поскольку славится одной из самых гламурных красных дорожек в мире. Не стало исключением и мероприятие этого года. Для выхода в свет селебрити выбирали яркие образы, однако некоторые перестарались в попытке выделиться из толпы, в результате чего выглядели довольно странно.

Видео дня

На красной дорожке 83-го Венецианского кинофестиваля появились знаменитости в платьях с животным принтом и имитацией газеты, а некоторые отличились несколько неудачным фасоном нарядов. OBOZ.UA покажет самые странные образы торжественного мероприятия.

Джуэл Килчер (Jewel)

52-летняя певица появилась на фестивале в серебристом платье с леопардовым принтом от итальянского дома моды Genny. Акцент в образе артистки был сделан на декольте благодаря черному элементу с рюшами. Однако такое стилистическое решение не было слишком удачным, ведь в совокупности все детали образа Джуэл Килчер создавали визуальный хаос.

Паркер Поузи

Актриса вышла на красную дорожку в фиолетовом платье в горошек от бренда Valentino, юбка которого была украшена полупрозрачным кружевом. Выбор такого фасона наряда Паркер Поузи сложно назвать удачным, ведь он полностью скрыл ее фигуру и визуально укоротил ноги.

Виттория Черетти

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо выбрала для Венецианского кинофестиваля 2026 года черное корсетное платье в пол с сетчатым верхом, усыпанным большим количеством стразов, которые выполняли функцию нижнего белья.

Клэр Фой

Звезда сериала "Корона" предстала перед публикой в красном атласном платье от Bottega Veneta с драпировкой на талии. Образ актрисы мог бы быть довольно неплохим, однако длинные кожаные перчатки создали лишний акцент, отвлекая внимание.

Мариакарла Босконо

Модель появилась на красной дорожке кинофестиваля в нестандартном платье с принтом в виде газеты. По всей длине наряда Мариакарлы Босконо, а особенно на многослойной юбке с небольшим шлейфом, можно разглядеть имитацию вырезок из страниц модных изданий.

Кейт Мара

На торжественном мероприятии американская актриса появилась в мини-платье с полупрозрачной юбкой, которое выглядело слишком пестрым из-за сочетания большого количества разных тканей.

Бьянка Балти

42-летняя модель отдала предпочтение нежно-розовому платью с фактурным корсетным верхом. Декольте наряда Бьянки Балти имело форму конусов, а сзади виднелись два небольших крыла.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что этнолог объяснила, что не так с новыми сценическими костюмами хора Верёвки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!