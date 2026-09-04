УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Конусы" на груди и принт-газета: самые странные платья на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2026. Фото

Анастасия Какун
Lady Oboz
3 минуты
165
На красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2026 появилось немало звезд в странных образах
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Каждый год Венецианский международный кинофестиваль превращается в настоящий показ мод, поскольку славится одной из самых гламурных красных дорожек в мире. Не стало исключением и мероприятие этого года. Для выхода в свет селебрити выбирали яркие образы, однако некоторые перестарались в попытке выделиться из толпы, в результате чего выглядели довольно странно.

На красной дорожке 83-го Венецианского кинофестиваля появились знаменитости в платьях с животным принтом и имитацией газеты, а некоторые отличились несколько неудачным фасоном нарядов. OBOZ.UA покажет самые странные образы торжественного мероприятия.

Джуэл Килчер (Jewel)

52-летняя певица появилась на фестивале в серебристом платье с леопардовым принтом от итальянского дома моды Genny. Акцент в образе артистки был сделан на декольте благодаря черному элементу с рюшами. Однако такое стилистическое решение не было слишком удачным, ведь в совокупности все детали образа Джуэл Килчер создавали визуальный хаос.

Платье Джуэл Килчер имело слишком много акцентов

Паркер Поузи

Актриса вышла на красную дорожку в фиолетовом платье в горошек от бренда Valentino, юбка которого была украшена полупрозрачным кружевом. Выбор такого фасона наряда Паркер Поузи сложно назвать удачным, ведь он полностью скрыл ее фигуру и визуально укоротил ноги.

Паркер Поузи выбрала неудачный фасон наряда

Виттория Черетти

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо выбрала для Венецианского кинофестиваля 2026 года черное корсетное платье в пол с сетчатым верхом, усыпанным большим количеством стразов, которые выполняли функцию нижнего белья.

Модель одела платье с сетчатым верхом

Клэр Фой

Звезда сериала "Корона" предстала перед публикой в красном атласном платье от Bottega Veneta с драпировкой на талии. Образ актрисы мог бы быть довольно неплохим, однако длинные кожаные перчатки создали лишний акцент, отвлекая внимание.

Клэр Фой подобрала неудачные аксессуары

Мариакарла Босконо

Модель появилась на красной дорожке кинофестиваля в нестандартном платье с принтом в виде газеты. По всей длине наряда Мариакарлы Босконо, а особенно на многослойной юбке с небольшим шлейфом, можно разглядеть имитацию вырезок из страниц модных изданий.

Босконо одела платье с принтом в виде газеты

Кейт Мара

На торжественном мероприятии американская актриса появилась в мини-платье с полупрозрачной юбкой, которое выглядело слишком пестрым из-за сочетания большого количества разных тканей.

Наряд Кейт Мары сочетал в себе слишком много фактур

Бьянка Балти

42-летняя модель отдала предпочтение нежно-розовому платью с фактурным корсетным верхом. Декольте наряда Бьянки Балти имело форму конусов, а сзади виднелись два небольших крыла.

На декольте наряда Бьянки Балти были "конусы"
На спине платья модели были крылья

Ранее OBOZ.UA сообщил, что этнолог объяснила, что не так с новыми сценическими костюмами хора Верёвки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесаВенецианский кинофестивальфотографиикрасная дорожкаодеждамодельактриса
Редакционная политика