"Новый уровень пресловутой шароварщины". Этнолог объяснила, что не так с новыми сценическими костюмами хора Веревки

Украинская этнолог и историк материальной культуры Оксана Космина резко раскритиковала новые сценические костюмы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. По ее мнению, дизайнеры допустили ряд профессиональных ошибок, смешав в одном ансамбле элементы традиционной одежды разных регионов Украины.

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Свою точку зрения Космина изложила в Facebook. Для их создания коллектив сотрудничал с брендом SVARGA. Женские платья и мужские рубашки выполнены в технике "белым по белому" из Полтавщины, на женских нарядах использован орнамент из Буковины и Покутья, на мужских рубашках – интерпретация вышивки из Ровенщины.

Именно такое сочетание этнолог считает одной из главных проблем нового сценического образа.

"Ни в коем случае нельзя в одном костюме смешивать элементы решетиловской вышивки, орнаментов из села Нетреба в Ровенской области и из Буковины, а также запасок из Покутья. Это уже какой-то новый уровень той пресловутой шароварщины, с которой мы пытаемся бороться", – заявила Космина.

По ее словам, говорить о том, что таким образом региональные особенности украинской вышивки якобы объединили в одном современном образе, некорректно.

"Культурное наследие Украины проявляется в своей региональной самобытности, и смешивать полтавскую вышивку с волынской и буковинской – это вершина невежества и непрофессионализма. Это яркий пример для студентов профильных институтов, как не следует поступать", – написала ученая.

Космина обратила внимание на вышивку "белым по белому". Она отметила, что такой способ вышивания характерен не только для Решетиловки, но и для других регионов Украины – в частности, Полесья, Буковины, Закарпатья и Подолья.

Однако для сценического костюма, по ее мнению, такое решение является неудачным, поскольку из зрительного зала вышивка практически не различима. В результате белые рубашки и платья могут выглядеть как обычная одежда без украшений.

Этнолог не обошла вниманием и головные уборы артисток. Часть пользователей сети положительно восприняла отказ от традиционных для хора венков, однако Космина считает, что новые повязки принципиально не изменили концепцию.

"Заменили шило на мыло, потому что и венок, и эти повязки – как ни крути, все равно девичьи головные уборы. А хористки – преимущественно женщины", – пояснила она.

При этом исследовательница встала на защиту самого традиционного венка, отметив, что проблема так называемых "пластиковых" венков не сводится к материалу. В народной традиции для их изготовления использовали бумагу, ленты, шерстяные нитки, пуговицы, бисер и другие материалы. Она считает, что более важными являются форма, способ изготовления и то, как головной убор выглядит со сцены.

Среди прочих претензий Косминой – отсутствие в женском костюме четко выраженной юбки. Она отметила, что, хотя представленные наряды позиционируются как платья, из зрительного зала они воспринимаются именно как рубашки.

"Отсутствие в ансамбле народной одежды набедренного покрытия было характерно лишь для некоторых районов Закарпатья. Но этот красный цвет такой запаски и ее дизайн не имеют ничего общего ни с Покутьем, ни с Закарпатьем. Поэтому здесь тоже прокол", – заявила этнолог.

Не убедила ее и бело-красная цветовая гамма. По словам Косминой, такое сочетание характерно лишь для отдельных районов Западного Полесья, но представленная композиция не соответствует традиционным образцам.

Даже ожерелье, которое, на первый взгляд, не должно было вызывать вопросов, этнолог считает частью проблемы. По ее мнению, оно создало впечатление советской сценической "униформы", от которой украинским коллективам стоит отходить.

У Космоной возникли отдельные замечания и по поводу мужского костюма. Она обратила внимание на различные оттенки белого в мужских рубашках и женской одежде. Из-за этого женские костюмы, по ее словам, могут выглядеть более желтоватыми и создавать визуальный диссонанс.

Также этнолог обратила внимание на то, что мужские рубашки, судя по опубликованным фотографиям, артисты носят навыпуск и без пояса.

"Есть вопросы к тому, как именно надеты эти рубашки. Они, если верить фотографиям, все навыпуск и без пояса. Не самое удачное дизайнерское решение", – отметила она.

В то же время Космина отдельно подчеркнула: ее критика не направлена против конкретных артистов или руководителя хора, а касается исключительно профессионального подхода к созданию сценического образа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее новые костюмы хора Веревки вызвали споры в сети. Часть украинцев назвала их неудачными и сравнила мужские образы со школьной формой, а женские – с нижним бельем. В то же время другие пользователи, напротив, положительно отозвались о сдержанном красно-белом дизайне и заявили, что он значительно лучше предыдущих пестрых сценических костюмов коллектива.

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