Как правильно использовать SPF: 6 ошибок, которые допускают почти все

Солнцезащитный крем защищает кожу только в том случае, если им пользоваться правильно: наносить заранее, не экономить, регулярно обновлять и подбирать SPF в соответствии с типом кожи. У многих людей в косметичке есть крем с SPF, но они все равно обгорают, потому что допускают простые ошибки.

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Солнце может наносить вред коже не только на пляже. Ультрафиолет воздействует во время прогулки, поездки, работы во дворе или отдыха у воды. Поэтому важно не просто купить солнцезащитный крем, а понимать, как именно им пользоваться, сообщает Myself.

Ошибка 1. Вы используете старый крем

Крем, оставшийся с прошлого лета, не всегда стоит наносить снова. Солнцезащитные средства со временем теряют эффективность, особенно если их хранили в жару, на солнце, в машине или в пляжной сумке.

Если средство изменило запах, цвет, текстуру или начало расслаиваться, лучше купить новое. В таком состоянии оно может уже не обеспечивать защиту, указанную на упаковке.

Ошибка 2. Вы выбираете слишком низкий SPF

Некоторые берут крем с более низким SPF, потому что боятся, что иначе не загорят. Но уровень защиты нужно подбирать не по желаемому загару, а по типу кожи, сезону, интенсивности солнца и продолжительности пребывания на улице.

Светлая кожа, которая быстро краснеет, требует особенно тщательной защиты. Низкий SPF может означать, что кожа останется без надлежащей защиты гораздо быстрее, чем вы ожидаете.

Ошибка 3. Вы наносите крем слишком поздно

Многие вспоминают о SPF уже на пляже или после выхода из дома. Но солнцезащитное средство лучше наносить за 10–15 минут до выхода на солнце. Так оно успевает равномерно распределиться по коже.

Особенно часто люди забывают об ушах, шее, плечах, линии роста волос, губах, руках и верхней части стоп. Именно эти участки нередко обгорают первыми.

Ошибка 4. Вы наносите слишком мало средства

SPF не работает в полную силу, если нанести его слишком тонким слоем. Уровень защиты, указанный на упаковке, рассчитан на достаточное количество крема, а не на одну маленькую каплю на всё лицо или несколько мазков на плечи.

Крем нужно наносить щедро и равномерно. Если средства недостаточно, фактическая защита будет ниже заявленной.

Ошибка 5. Вы не обновляете SPF

Один раз нанести крем утром недостаточно. Защитный слой ослабевает из-за пота, воды, полотенца, одежды, прикосновений и обычного трения.

SPF нужно обновлять в течение дня, особенно после купания, активного потоотделения или вытирания полотенцем. Даже водостойкий крем не остается на коже бесконечно.

В то же время повторное нанесение не обнуляет время пребывания на солнце. Оно лишь помогает поддерживать защиту, которая постепенно снижается.

Ошибка 6. Вы полагаетесь только на макияж с SPF

Тональный крем, пудра или дневной крем с SPF могут служить дополнительной защитой, но, как правило, не заменяют полноценное солнцезащитное средство. Причина проста: в повседневном макияже люди наносят такую косметику гораздо более тонким слоем, чем требуется для заявленного уровня SPF.

Лучше сначала нанести солнцезащитный крем, дать ему несколько минут, а уже потом приступать к макияжу.

Как выбрать SPF для своей кожи

Потребность в защите зависит от того, как быстро ваша кожа краснеет на солнце. Очень светлая кожа может обгореть уже через несколько минут, тогда как более темная обычно обладает более длительной естественной защитой. Но это не значит, что ей не нужен SPF.

Иногда ориентировочное время защиты рассчитывают так: естественное время защиты кожи умножают на SPF. Но это лишь условная формула. На практике всё зависит от количества нанесённого средства, жары, воды, пота, ветра, одежды и времени суток.

Поэтому не стоит полагаться на всю теоретическую продолжительность защиты. Лучше чаще укрываться в тени, носить головной убор, солнцезащитные очки и легкую одежду, закрывающую кожу.

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