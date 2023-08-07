Классика всегда в моде: лучшие идеи маникюра, который "освежает" и молодит руки. Фото

После яркого лета с оранжевыми и кислотными оттенками в маникюре придет осень с оливково-зелеными, бордовыми и коричневыми цветами. Новинкой в осенних тенденциях являются "металлические" лаки, напоминающие стиль 2000-х годов.

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Классика в моде, и это точно касается маникюра. Не ошибитесь, если выберете нюдовый, хаки или приглушенный красный цвет. OBOZREVATEL собрал классические дизайны ногтей, которые всегда в тренде.

Независимо от меняющихся тенденций, классический натуральный и молочный маникюр по-прежнему будет модным. Девушкам очень полюбился такой стиль, поскольку он подходит под все и не требует частого обновления. Нюдовый маникюр можно носить до четырех недель, потому что не заметно как отрастают ногти.

Цвет хаки по праву принадлежит осени. Маникюр в этом оттенке никогда не будет банальным и скучным, он будет привлекать внимание. Оливково-болотный цвет подходит и коротким, и длинным ногтям разной формы.

Френч белого цвета уже давно стал антитрендом, на его замену пришел более спокойный дизайн. Мастера рисуют кончики нейтральным цветом в нежных бежевых оттенках, гармонирующих с палитрой светло-коричневых оттенков.

Несомненным лидером последних осенних сезонов является коричневый цвет во всем его разнообразии. Оттенок молочного шоколада выглядит дорого, что соответствует стилю "old-money".

Оптимальным вариантом для женщины всех возрастов, формы и длины ногтей является однотонное покрытие в любых оттенках коричневого цвета. Другие насыщенные цвета, такие как темно-сливовый или кофейный коричневый, прекрасно соответствуют осенней палитре.

Светящиеся ногти с хромовым покрытием – отличная идея как для летнего, так и осеннего маникюра. Новинкой в осенних тенденциях есть гибридные лаки с металлическим матовым эффектом в стиле 2000-х.

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