Маникюр 'богатой девочки': секреты настоящих модниц, которые делают руки ухоженными и молодят. Фото

Ухоженный внешний вид состоит из деталей, и немаловажную роль в элегантном образе играют именно ногти. Бизнес-леди выдерживают сдержанный и утонченный стиль, ведь им нужно удачно презентовать себя, а не удивлять пестрыми идеями.

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Так возникло понятие маникюра "богатой девушки", который обожают звезды и успешные леди. OBOZREVATEL расскажет, в чем его особенность (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Цвет и форма

Нюдовые оттенки, характеризующие этот маникюр, могут казаться многим модницам однообразными, но это не так. Натуральное покрытие может быть бежевым, молочным, нежно-розовым и даже просто прозрачным. Палитра оттенков "богатой девушки" на самом деле достаточно разная, чтобы ежемесячно выбирать новый дизайн, но сохранять элегантный вид ноготков.

Нюдовые цвета – универсальный вариант, который будет сливаться с пластиной и визуально удлинять пальцы. Такой маникюр будет незаметно отрастать, а потому будет выглядеть ухоженным.

Форма может быть разной, но главное условие – не дерзкая. Мягкий и острый квадраты или миндаль будут выглядеть лучше всего и долго носиться, тогда как длинные и острые ногти не вписываются в изящный образ.

Преимущества

Не зря такой лаконичный маникюр выбирают статные женщины и звезды. Незаметный дизайн позволит удачно смотреться в любом образе – от вечерних платьев до спортивного стиля. Он не будет бросаться в глаза и казаться неуместным.

Даже небольшие сколы или царапины на нюдовом покрытии не испортят общую картину. Важно только ухаживать за кутикулой и обновлять лак.

Кроме этого, натуральный цвет на ногтях не будет контрастировать с кожей, а значит не подчеркнет синие венки и покраснения, которые могут выдавать возраст.

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