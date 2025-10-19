Ким Кардашьян вышла в свет 'без лица' и шокировала сеть: так делал ее бывший. Фото

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вызвала ажиотаж на нынешнем гала-вечере Музея Академии в Лос-Анджелесе. 44-летняя основательница бренда SKIMS появилась на событии в странном наряде, который полностью скрыл ее лицо. Подобный прием в свое время использовал ее бывший муж – рэпер Канье Уэст.

Кардашьян прибыла на красную дорожку в телесной маске, которая полностью закрывала голову и волосы. Образ дополнило нюдовое платье, как пишет Daily Mail, от Maison Margiela с корсетом и рукавами, прикрепленными к подолу юбки, которые при движении создавали эффект "крыльев летучей мыши". Звезда также выбрала бриллиантовый чокер, изумрудные кольца и острый маникюр.

Подобный эпатажный выход – не впервые для Ким Кардашьян. В 2021 году она уже шокировала Met Gala, появившись в черном комбинезоне Balenciaga, который закрывал ее полностью, включая лицо.

В этом году на гала-вечере Музея Академии в Лос-Анджелес большинство обсуждений в сети сосредоточились не на мероприятии, а на странном образе Ким. Пользователи соцсетей поделились противоречивыми реакциями:

"Ее увлечение увеличением объема тела, в то время, как она воспитывает дочь в таком уязвимом возрасте, является, мягко говоря, неуместным".

"Она проходит кастинг, чтобы жить в Кабуле (столица исламской страны – Афганистана. – Ред.), одетая вот так".

"Если ты встретишься с Канье, ты больше никогда не будешь такой, как раньше".

"Боже, она что, сделала еще одну подтяжку лица?"

"Она и Канье Уэст были действительно созданы друг для друга, о Боже!"

"Я скучаю по тем временам, когда люди с деньгами имели класс, стиль, утонченность и элегантность".

"Она так старается быть модной, но ее внешность всегда провальная".

Некоторые отметили, что Кардашьян, возможно, подражает эпатажному стилю своего бывшего мужа. Канье Уэст еще в начале 2024 года появлялся публично в черной тканевой маске, которая полностью закрывала его лицо. Рэпер тогда поддерживал друга, музыканта Чарли Уилсона, во время вручения ему звезды на Аллее славы. Уэст также был одет в кожаную куртку, потертые брюки и резиновые ботинки – и привлек внимание не меньше, чем теперь его бывшая жена.

