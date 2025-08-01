87-летний Энтони Хопкинс потроллил Ким Кардашьян из-за странной 'омолаживающей' повязки, которая напоминает маску Ганнибала Лектера. Видео

Знаменитый британский актер Энтони Хопкинс, известный ролью харизматичного каннибала в фильме "Молчание ягнят", напомнил о своем легендарном персонаже неожиданным образом. 87-летняя кинозвезда примерила новую скульптурную повязку для лица от SKIMS – бренда Ким Кардашьян, превратив бьюти-обзор в изящную сатиру.

Видео дня

Видео, которое появилось в Instagram, быстро стало вирусным. В ролике Хопкинс надел бесшовную повязку глиняного цвета, которая плотно охватывает подбородок, шею и уши, идеально вписываясь в уже знакомый образ доктора Ганнибала Лектера – психиатра и людоеда. Герой Хопкинса носил в фильме похожую маску, чтобы не кусаться в тюрьме. И хотя назначение SKIMS – совсем другое, совпадение визуального эффекта получилось слишком красноречивым.

В видео Хопкинс сохранил характерный тон и мимику Лектера, иронично отметив, что после использования маски чувствует себя "на 10 лет моложе".

А еще добавил в подписи к сообщению: "Спасибо, Ким. Не бойся приходить на ужин". Эта фраза – прямая отсылка к одному из самых страшных и одновременно самых известных моментов "Молчания ягнят", когда персонаж Хопкинса рассказывает о зловещем меню: "Я съел его печень с бобами и восхитительным кьянти".

SKIMS, в свою очередь, позиционирует повязку как инновационный продукт с коллагеновыми нитями и "скульптурной тканью", который обеспечивает мягкую поддержку челюсти и комфортное ношение в домашних условиях.

Ранее OBOZ.UA писал, что Энтони Хопкинс потерял жилье в результате массовых пожаров в Калифорнии. От особняка актера буквально не осталось ничего, кроме ворот.

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