Кейт Миддлтон появилась на публике с "идеальной" прической, которая "сглаживает" морщины на лице

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский теннисный турнир с прической, которую стилисты называют одной из самых удачных для визуального омоложения. Гладкий хвост, зачесанный на правильной высоте, создает эффект подтянутых черт лица и помогает сделать морщины менее заметными.

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44-летняя принцесса появилась во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, где с 2016 года является покровительницей турнира, сообщает People. Она отказалась от привычных мягких локонов в пользу гладкого хвоста, закрепленного примерно на уровне верхней части ушей.

Именно такое расположение, по словам британского парикмахера Люка Гершесона, визуально "подтягивает" лицо. Эксперт объяснял, что волосы, зачесанные назад почти по прямой линии без слишком высокой или низкой посадки хвоста, создают иллюзию лифтинг-эффекта.

Благодаря этому скулы выглядят более выразительными, а черты лица – более подтянутыми.

Кейт Миддлтон также добавила прическе несколько характерных деталей. Кончики волос были слегка начесаны для дополнительного объема, а резинку она скрыла широкой прядью собственных волос.

Подобный эффект подтверждают и современные рекомендации стилистов. Высокие гладкие хвосты и пучки нередко называют facelift ponytail (конский хвост с эффектом фейс-лифтинга), ведь они создают легкое натяжение в области висков и щек, что визуально разглаживает мелкие морщинки и делает контуры лица более четкими.

В то же время эксперты советуют не носить такую прическу каждый день, поскольку постоянное натяжение волос может ослабить и повредить их.

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