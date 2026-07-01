Эти шлепанцы носят звезды: как выглядит самая удобная обувь, которую почти не чувствуешь в жару

В летнем гардеробе знаменитостей все чаще появляются минималистичные шлепанцы-вьетнамки. В этом сезоне внимание модных обозревателей привлекла модель, которую уже заметили на Дженнифер Энистон и Кэти Холмс.

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Популярность этой обуви в People объясняют как лаконичным дизайном, так и особенностями конструкции. В отличие от классических резиновых вьетнамок, эта модель обеспечивает поддержку анатомических изгибов стопы, что якобы делает ее более удобной для длительной ходьбы.

Внешне вьетнамки имеют сдержанный дизайн без декоративных элементов – тонкие ремешки между пальцами, плоскую подошву и однотонное оформление. Именно такой минималистичный стиль остается одним из самых заметных трендов летней обуви за последние два-три года.

Эта сдержанность позволяет легко сочетать такую обувь как с джинсами и шортами, так и с легкими платьями или льняными костюмами.

По словам обозревательницы Али Фачченды, раньше она не любила шлепанцы такого типа из-за дискомфорта, однако решила дать им еще один шанс после того, как увидела их на Дженнифер Энистон и Кэти Холмс. Она отметила, что этот фасон вьетнамок оказался более удобным, чем ожидалось.

Сам бренд Archies, который носят Энистон и Холмс, утверждает, что шлепанцы оснащены ортопедической поддержкой стопы, а эластичные ремешки помогают лучше фиксировать ногу.

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