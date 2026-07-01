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Эти шлепанцы носят звезды: как выглядит самая удобная обувь, которую почти не чувствуешь в жару

Катерина Галущенко
Lady Oboz
2 минуты
1,4 т.
Как выглядит самая удобная летняя обувь
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В летнем гардеробе знаменитостей все чаще появляются минималистичные шлепанцы-вьетнамки. В этом сезоне внимание модных обозревателей привлекла модель, которую уже заметили на Дженнифер Энистон и Кэти Холмс.

Популярность этой обуви в People объясняют как лаконичным дизайном, так и особенностями конструкции. В отличие от классических резиновых вьетнамок, эта модель обеспечивает поддержку анатомических изгибов стопы, что якобы делает ее более удобной для длительной ходьбы.

Дженнифер Энистон носит вьетнамки

Внешне вьетнамки имеют сдержанный дизайн без декоративных элементов – тонкие ремешки между пальцами, плоскую подошву и однотонное оформление. Именно такой минималистичный стиль остается одним из самых заметных трендов летней обуви за последние два-три года.

Эта сдержанность позволяет легко сочетать такую обувь как с джинсами и шортами, так и с легкими платьями или льняными костюмами.

Дженнифер Энистон носит вьетнамки

По словам обозревательницы Али Фачченды, раньше она не любила шлепанцы такого типа из-за дискомфорта, однако решила дать им еще один шанс после того, как увидела их на Дженнифер Энистон и Кэти Холмс. Она отметила, что этот фасон вьетнамок оказался более удобным, чем ожидалось.

Сам бренд Archies, который носят Энистон и Холмс, утверждает, что шлепанцы оснащены ортопедической поддержкой стопы, а эластичные ремешки помогают лучше фиксировать ногу.

Внешне вьетнамки имеют сдержанный дизайн без декоративных элементов

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звездыМодаобувьДженнифер ЭнистонКэти Холмс
Редакционная политика