Обладают лифтинг-эффектом: какие прически мгновенно омолаживают

Процедур омоложения существует множество, но все они не будут эффективными без правильно подобранной прически. Продуманная стрижка выгодно подчеркивает черты лица и при этом за ней легко ухаживать, а укладка не составляет проблемы.

Прическа – это не только про волосы, это про впечатление, которое производит образ в целом. Поэтому издание Interia Kobieta решило собрать лучшие варианты, которые помогут омолодиться без дополнительных процедур и средств.

Слои и форма, моделирующие лицо

Ключом к получению эффекта лифтинга является создание иллюзии движения и легкости. И здесь на помощь приходит стратегическое градуирование. Многослойные прически, такие как современный шэг-боб или непринужденный итальянский боб, добавляют волосам объем у корней и вокруг скул, что визуально "поднимает" все лицо. Деликатно профилированные пряди, обрамляющие овал, смягчают его черты, нивелируя острые углы и добавляя лицу нежности.

Челка – твой лучший союзник

Челка – один из самых простых способов мгновенно освежить вид и скрыть возможные морщины на лбу. Но ее роль на этом не исчерпывается. Модная уже несколько сезонов челка-шторка, которая расходится по бокам, как занавес, прекрасно подчеркивает глаза и скулы, создавая мягкое обрамление для лица. Такой тип стрижки смягчает черты лица и добавляет образу девичьей легкости. Избегайте прямых и тяжелых линий, которые могут создавать горизонталь, что визуально укорачивает и расширяет лицо. Вместо этого выберите удлиненную, асимметричную или деликатно рваную версию, которая придаст прическе современный характер.

Секрет в асимметрии и объеме

Идеальная симметрия вовсе не обязательно является синонимом красоты, особенно когда мы говорим о волосах. Иногда именно ее нарушение дает наиболее впечатляющие результаты. Попробуйте сделать глубокий боковой пробор – это один из самых быстрых трюков стилистов для мгновенного создания объема у корней и формирования диагональной линии, которая подтягивает весь образ. Асимметрично уложенные волосы отвлекают внимание от возможных недостатков и привлекают его к глазам и скулам с более открытой стороны. Такая укладка заставляет даже "плоские" волосы мгновенно ожить. Чтобы усилить эффект, добавьте прядям текстуры с помощью спрея с морской солью или легко подкрутите их на толстую плойку, создавая мягкие расслабленные волны.

Магия высокого хвоста

Высокий, гладко зачесанный хвост или пучок – это прическа с почти архитектурной выверенностью. Ее даже иногда называют "facelift ponytail", поскольку она работает по принципу легкого натяжения кожи на висках и щеках. Это механически разглаживает мелкие морщинки и подтягивает овал. Образ, который так полюбился иконам стиля вроде Арианы Гранде или Беллы Хадид, не только чрезвычайно элегантный, но и неожиданно эффективный. Чтобы достичь наилучшего результата, соберите волосы на макушке, заботясь об идеальной гладкости прядей. Можно также воспользоваться каплей сыворотки для блеска, чтобы добавить прическе шика. Однако делать эту прическу ежедневно не стоит – постоянное натяжение волос может их повреждать. Скорее это шикарный выбор для особых моментов.

Игра света и тени

Даже самая лучшая стрижка не будет совершенной без правильного окрашивания. Именно цвет добавляет волосам многомерности. Для омолаживающего эффекта стоит сделать ставку на более светлые блики у лица. Деликатные пряди в оттенках медового блонда, карамели или теплого каштана способны рассеять свет на лице, придать коже здоровое сияние и визуально отнять годы. Главное – создать естественные переходы тона, имитирующие волосы, выгоревшие на солнце. Избегайте однотонных матовых цветов, которые могут подчеркивать усталость.

