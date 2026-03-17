Капри, кисточки и горошек: 6 неожиданных антитрендов, которые вернулись в моду

Мода циклична, и вещи, которые еще несколько лет назад считались устаревшими или даже модными ошибками, снова возвращаются в гардеробы. Весной 2026 года дизайнеры и стилисты активно переосмысливают эстетику 1990-х и начала 2000-х, сочетая ее с современными силуэтами и материалами.

На подиумах и в уличном стиле все чаще появляются тренды, которые раньше называли антитрендами, отмечают в WWW. Речь идет о вещах, которые когда-то потеряли популярность, но сейчас получили новую жизнь. Среди них – спортивный стиль 90-х, капри, военные куртки, бермуды, принт в горошек и декоративные кисточки.

Спортивный стиль 90-х

Одним из самых заметных возвращений стал ретро-спорт. Ветровки, нейлоновые шорты, бомберы и классические кроссовки снова появляются в коллекциях брендов и в уличном стиле. Такие вещи часто сочетают с более женственными элементами гардероба – например, легкой юбкой.

На популярность этой эстетики повлияла ностальгия по культуре брит-попа и моде конца 90-х. Именно поэтому классические спортивные бренды и ретро-силуэты сегодня снова становятся актуальными.

Капри

Брюки длиной до середины икры, известные как капри, снова появляются в весенне-летних коллекциях. Ранее их часто критиковали за сложность в стилизации, но в 2026 году дизайнеры предлагают новые варианты – от джинсовых моделей до элегантных вариантов с высокой посадкой.

Капри сочетают с балетками, мюлями или сандалиями. Также популярным остается сочетание с приталенными пиджаками или простыми майками.

"Наполеоновская" куртка

Куртки в военном стиле Нового времени снова появились на подиумах таких брендов, как Dior, McQueen, Ralph Lauren и Kenzo. Этот элемент гардероба имеет исторические французские корни, но в современной моде ассоциируется с культурой рок-н-ролла и стилем начала 2000-х.

Чаще всего их носят с джинсами, простыми свитерами или легкими платьями, создавая контраст между строгостью и легкостью образа.

Бермуды

Длинные шорты или бермуды также возвращаются в модные коллекции. Они стали своеобразным компромиссом между джинсами и короткими шортами, что делает их удобным вариантом для межсезонья.

Бермуды появляются как в джинсовых версиях, так и в строгом крое из костюмной ткани. Их сочетают с пиджаками, топами или босоножками на каблуках.

Горошек

Принт в горошек снова активно используется дизайнерами. Его можно увидеть в коллекциях Altuzarra, Khaite, Dries Van Noten и Jacquemus.

Этот классический принт добавляет образам женственности и часто используется в платьях, юбках или блузах. В современных стилизациях горошек хорошо сочетается с монохромными вещами или другими принтами.

Бахрома

Еще одним неожиданным возвращением стали кисти и бахрома. Они появляются на подолах платьев, шарфах, юбках и сумках.

Такие декоративные элементы добавляют движения образу и создают эффектный акцент. В новых коллекциях дизайнеры используют их как способ добавить больше выразительности даже самым простым силуэтам.

