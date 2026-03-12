Не кроссовки и не балетки: новый обувной тренд на плоской подошве покорил сердца модниц

Лоферы с открытой пяткой стали одним из самых заметных обувных трендов сезона весна-лето 2026. Модницы все чаще отказываются от привычных кроссовок и балеток в пользу этого элегантного, но в то же время удобного варианта на плоской подошве.

Как пишет Daily Mail, новый тренд активно появляется на подиумах и в стритстайл-образах, предлагая альтернативу базовой повседневной обуви. Лоферы без задника сочетают в себе классическую форму традиционных лоферов и комфорт мюлей – хит прошлого года, благодаря чему их легко вписать как в деловой, так и в повседневный гардероб.

Тренд четко обозначился на подиумах ведущих брендов. В коллекции Bottega Veneta элегантные кожаные лоферы с открытой спиной сочетались с легкими платьями и свободными силуэтами. Такой подход подчеркнул главную идею тренда – выглядеть элегантно без лишней формальности.

Свои версии этой модели представили и другие бренды. В коллекциях Calvin Klein и Tod's лоферы-мюли появились в более классических интерпретациях – со сдержанным дизайном и минималистичными деталями. Их сочетали с лаконичными костюмами, широкими брюками и базовыми рубашками, демонстрируя, что такая обувь может легко заменить привычные кроссовки в городском гардеробе.

Тренд быстро распространился и за пределами подиумов. Модные редакторы сочетают замшевые модели со свободными джинсами, стилисты – с классическими брюками, а сторонники стритстайла носят их с платьями и юбками.

Главное преимущество этой обуви – баланс между элегантностью и комфортом. Открытая пятка делает их такими же удобными в ежедневном использовании, как и слипоны, а классическая форма лоферов придает образу более собранный вид. Именно поэтому их можно носить как в офис, так и на вечернюю встречу или долгую прогулку по городу.

Еще один плюс тренда – его доступность. Сегодня лоферы-мюли представлены в разных вариантах: от замшевых моделей до классических кожаных. Благодаря этому они легко вписываются в весенний гардероб и могут стать универсальной альтернативой кроссовкам, которые в течение нескольких сезонов оставались главной обувью на каждый день.

