Какой педикюр выбрать на свадьбу: 7 элегантных вариантов

Подготовка к свадьбе включает не только выбор платья, прически или макияжа, но и внимание к деталям, которые создают целостный стиль. Одной из таких важных мелочей является педикюр, особенно если невеста или гостья выбирает открытую обувь.

В 2026 году в тренде остаются нежные, элегантные и универсальные оттенки, подчеркивающие женственность и утонченность. Актуальные варианты сочетают классику, деликатный блеск и современные цветовые акценты. OBOZ.UA собрал семь лучших идей педикюра, которые идеально подойдут для свадебной церемонии.

Хромированный педикюр

Это отличный выбор для тех, кто хочет добавить образу современного блеска. Чаще всего его выполняют на белой базе, поверх которой наносят специальную зеркальную пудру.

Такой вариант выглядит дорого, стильно и очень эффектно в открытых босоножках. Он добавляет праздничного настроения без излишней яркости.

Молочно-сиреневый педикюр

Нежный и романтичный тренд сезона. Полупрозрачный пастельный оттенок выглядит мягко и утонченно, идеально сочетаясь с весенней или летней свадьбой.

Этот цвет подходит к светлой обуви, цветочным аксессуарам и легким тканям. Он добавляет образу свежести и деликатности.

Классический френч

Классический френч остается беспроигрышным решением для свадебного педикюра. Натуральная база и аккуратная белая линия создают чистый и ухоженный вид.

Это идеальный выбор для тех, кто ценит сдержанную элегантность. Особенно красиво такой педикюр смотрится с босоножками на тонких ремешках.

Розовый педикюр с деликатным сиянием

Он добавляет нежного блеска и романтического настроения. Легкий шиммер красиво переливается на свету и делает ногти более выразительными.

Такой вариант прекрасно подойдет как невесте, так и гостям праздника. Он выглядит празднично, но в то же время очень изысканно.

Розовый френч

Это современная альтернатива классическому варианту. Вместо нейтральной базы используют более яркий розовый тон, который освежает образ.

Это хороший выбор для тех, кто хочет добавить больше цвета, не отказываясь от традиционного дизайна. Педикюр выглядит нежно, но заметно.

Молочный френч

Молочный френч сочетает естественность и трендовую эстетику. Полупрозрачная молочная база делает ногти ухоженными, а белый кончик добавляет классического акцента.

Такой педикюр часто называют одним из фаворитов свадебного сезона 2026 года. Он универсален и подходит практически к любому стилю.

Пастельно-голубой френч

Это оригинальный выбор для тех, кто хочет добавить образу легкий цветовой штрих. Нежный baby blue выглядит очень деликатно и не перегружает дизайн.

К тому же голубой цвет символически подходит к свадебной традиции "что-то голубое". Это стильное сочетание классики и современности.

Выбор педикюра зависит от стиля свадьбы, обуви и общего образа. Если вам близка классика – выбирайте френч или молочные оттенки. Если хочется больше сияния – обратите внимание на хромированные ногти.

OBOZ.UA предлагает узнать о видах маникюра, которые будут модными этой весной.

