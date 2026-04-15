Какой маникюр модный этой весной: как сделать глазированные ногти

Этой весной маникюр становится не просто деталью образа, а настоящим модным акцентом, который невозможно не заметить. В сезоне весна-2026 главным трендом стали глазированные ногти – сияющий дизайн с зеркальным блеском и эффектом жидкого стекла.

Этот стиль является воплощением утонченности, где полупрозрачные базы переплетаются с магическими втирками, создавая иллюзию дорогой глазури на изысканном французском десерте, пишет City Magazine. Универсальность такого дизайна позволяет ему гармонировать как с роскошным вечерним платьем, так и с повседневным дизайнерским костюмом.

Весеннее солнце идеально подчеркивает многогранность такого покрытия, превращая ваши руки в самый стильный аксессуар сезона.

Классический глазированный маникюр

Хотя идея глазированных ногтей не является абсолютно новой, в этом сезоне она возвращается с гораздо более смелым и многомерным блеском. Современная вариация имитирует идеальную сияющую поверхность кондитерских изделий из престижных кафе Парижа. В основе лежит игра света на ультратонких слоях лака, создающая эффект глубины, которого невозможно достичь обычным глянцем.

Весенняя палитра 2026 года вдохновлена эстетикой 70-х и 90-х годов, сочетая ретро-вайб с элегантностью.

Особого внимания заслуживает насыщенный красный цвет с розовым подтоном (pop red), который под слоем глазури приобретает невероятную сочность. Для тех, кто не боится экспериментов, предлагается яркий неоновый оранжевый – цвет, который мгновенно переносит в атмосферу летних вечеринок Ибицы конца прошлого века.

Голографический белый

Настоящей звездой сезона стал молочно-белый голографический оттенок. Он создает на ногтях иллюзию далекой сияющей галактики благодаря особой текстуре финишного покрытия. Этот вариант идеально подходит для создания эфирного, почти неземного образа, который выглядит чрезвычайно дорого и современно при любом освещении.

Секретным ингредиентом самого модного маникюра является микроскопическая пудра-втирка. При нанесении на молочную или полупрозрачную базу, этот порошок трансформирует покрытие в ледяной шедевр с небесным отливом. Глазурь преломляет свет подобно бриллиантовой огранке, придавая маникюру статус настоящего произведения искусства, достойного обложек глянцевых журналов.

Как сделать глазированный маникюр дома

Достичь роскошного вида ногтей можно и собственноручно, придерживаясь четкой последовательности действий:

Подготовка: ногти должны быть идеально чистыми, а кутикула – увлажненной маслом, чтобы создать гладкое "полотно". Базовый цвет: нанесите один или два тонких слоя молочно-белого или полупрозрачного лака (или смелый неон, если хотите контраста). Нанесение блеска: на слегка липкий слой лака с помощью спонжа вотрите пудру до появления зеркального блеска. Закрепление: финальный топ с высокой степенью глянца "запечатает" пилочку и создаст желаемый эффект влажного сияния.

