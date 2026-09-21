Какой педикюр в тренде: лучшие осенние цвета

С наступлением осени педикюр не теряет актуальности, ведь открытую обувь еще можно носить в течение нескольких теплых недель. Новый сезон приносит изменения не только в гардероб, но и в палитру оттенков для ногтей.

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Этой осенью в тренде как насыщенные темные цвета, так и сдержанные натуральные оттенки, отмечают эксперты из myself.de. Среди самых интересных вариантов – бордово-красный, нежно-розовый, кремовый и классический чёрный.

Розовый педикюр

Тем, кто предпочитает сдержанный педикюр, осенью подойдут нежные розовые оттенки. Такой цвет остается универсальным и не привлекает излишнего внимания, при этом делая образ ухоженным.

Розовый педикюр особенно хорошо вписывается в атмосферу ранней осени, когда погода еще остается теплой и мягкой. Нежный оттенок может стать альтернативой ярким летним цветам и при этом сохранить легкость образа.

Кремовый педикюр

Кремовый лак станет удачным выбором для тех, кто хочет продлить летнее настроение даже после окончания сезона отпусков. Особенно гармонично такой педикюр смотрится на коже, которая ещё сохранила лёгкий загар после солнечных дней.

Однако при выборе цвета важно не переборщить со светлым пигментом. Слишком белый оттенок может выглядеть неестественно, поэтому лучше обратить внимание на теплые кремовые тона, близкие к цвету яичной скорлупы. Они выглядят мягче и естественнее.

Черный педикюр

Черный педикюр остается одним из самых противоречивых вариантов: одни считают его слишком мрачным, а другие ценят за лаконичность и характер. Для осеннего сезона этот цвет особенно уместен, ведь он хорошо сочетается с более темной палитрой одежды и обуви.

Главное преимущество черного покрытия – его универсальность. Оно выглядит минималистично и легко вписывается как в повседневные, так и в более выразительные осенние образы.

Бордово-красный педикюр

Тёмные оттенки традиционно становятся особенно популярными осенью, и бордово-красный не является исключением. Насыщенный цвет на ногтях ног выглядит элегантно и хорошо контрастирует со светлой одеждой, придавая образу выразительность.

Бордовое покрытие также легко сочетается с джинсами и открытыми босоножками. Чтобы сделать оттенок более насыщенным и подчеркнуть его глубину, поверх лака стоит нанести глянцевый топ.

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