Какой маникюр сделать в отпуск: 5 пляжных вариантов

Создать себе пляжное настроение можно даже сидя под кондиционером в офисе, и в этом, конечно же, поможет яркий маникюр. Ногти в пляжном стиле привносят солнечный свет в ваш день, даже если до отпуска еще далеко.

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В этом сезоне мастера рекомендуют не стесняться и щедро украшать ногти, выбирая яркие цвета, объемные украшения и броские шиммеры. Издание In Style представило 5 идей, которые можно использовать в качестве вдохновения.

Средиземноморское лето

Этот максималистский маникюр отдает дань жаркому лету на Средиземном море, демонстрируя игривые мотивы: цитрусовые, устрицы, мозаичные узоры, оливковые ветви и сверкающий омар. Богатый цветами и деталями дизайн воссоздает шарм приморских городков, долгих обедов на свежем воздухе и залитых солнцем дней на побережье.

Блеск русалки

Для современной интерпретации французского маникюра попробуйте этот дизайн, вдохновленный сказками о русалках. Перламутровые кончики мерцают на нейтральном фоне, а едва заметные объемные 3D-капли воды создают глубину и иллюзию свежих брызг.

Переливающиеся рыбки

Одна рыбка, две рыбки, красная рыбка, синяя рыбка – зачем выбирать какую-то одну, если можно изобразить целую веселую стайку? Перламутровая основа делает цветные рисунки еще более заметными и придает всему маникюру эффектный вид.

Сила жемчуга

Включите режим полного блеска с этим жемчужно-белым сетом. Однотонный объемный гель-конструктор и жемчужные акценты делают образ целостным и изысканным, а длинная миндалевидная форма добавляет нотку утонченной элегантности.

Ракушки и точка

Этот гель-маникюр отличается сложными объемными деталями в виде морских ракушек и звезд, которые передают очарование лета на морском побережье. В качестве фона выбирайте оттенки, напоминающие воду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о "уродливых" цветах маникюра, которые в моде этим летом.

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