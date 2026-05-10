Какой маникюр сделать в мае: топ цветов от экспертов

Май является месяцем перехода из весны в лето и это отражается и на модных трендах. Нежность постепенно переходит в яркие и сочные краски, конечно, наблюдаем это и в маникюре.

Видео дня

Как пишет издание Who What Wear, эксперты по ногтевому дизайну Элла Вивии и Дези Калнина отмечают: когда весенняя пастель уже надоела, а время для неоновых летних цветов еще не пришло, стоит обратить внимание на оттенки, которые держат шаткий баланс между двумя мирами. Они выглядят свежими, но при этом достаточно смелыми, чтобы передать эту едва ощутимую смену сезона. И вот какие цвета будут актуальными в мае.

Виноградный сок

На пике популярности сейчас находятся глянцевые ногти цвета виноградного сока. Полупрозрачные розовые оттенки с холодным подтоном особенно популярны среди тех, кто ценит естественность. Специалисты считают, что такие цвета идеально подходят для создания эффекта здорового и естественного сияния. Это своего рода новая версия нюдового "глазурованного" маникюра, которая напоминает любимый хайлайтер или блеск для губ.

Жидкое серебро

Зеркальный серебристый финиш выглядит ярко и радостно, при этом он вовсе не ассоциируется исключительно с рождественскими праздниками. Серебро считается фаворитом сезона, особенно в формате хрома, который невероятно сверкает под лучами света. Такой маникюр является универсальным, ведь он подходит к любому образу и создает впечатляющий акцент благодаря глубокому блеску.

Серо-зеленый

Зеленые оттенки этой весной становятся темнее и глубже. Это отличный выбор для тех, кто хочет чего-то богаче привычной пастели, не теряя при этом связи с природой. Такие насыщенные тона выглядят современно и элегантно, добавляя маникюру глубины. В профессиональных кругах этот цвет ассоциируют с роскошью: он достаточно весенний, но при этом несет в себе утонченность, что позволяет плавно отойти от глубоких красных цветов зимы.

Перламутровый розовый

Этот оттенок предлагает объем и текстуру без лишнего пафоса. Перламутровый блеск постоянно меняется в зависимости от освещения, поэтому маникюр выглядит по-разному в помещении и под прямым солнцем. Это отличный способ поиграть с цветом, не прибегая к радикально ярким решениям.

Желтый мармеладный хром

Необычно и очень стильно выглядит желтый "мармеладный" хром. Сочетание сочного лимонного цвета и слоя серебристой хромовой присадки создает дерзкий и свежий образ, который выглядит очень нетипично для весеннего сезона.

Приглушенный коралл

Коралловый официально признан идеальным переходным цветом. Он служит мостиком между мягкими весенними тонами и взрывными летними красками. Такой выбор мгновенно добавляет ногтям визуального тепла и поднимает настроение после холодных месяцев. Но выбирайте более сдержанные и приглушенные оттенки.

Цвет кетчупа

Оттенок томатного кетчупа несет в себе энергию классического красного, но имеет более мягкий подтон, что чрезвычайно актуально именно сейчас. Такой сочный и аппетитный цвет приближает нас к летней яркости, однако не переходит грань с неоновым. Это идеальный вариант красного для перехода в теплый сезон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой неожиданный цвет французского маникюра будет самым модным летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.