Не белый: какой вариант французского маникюра будет модным летом

Французский маникюр – абсолютная база, которая никогда не теряет актуальности из-за своей простоты, элегантности и универсальности. Однако даже здесь мода диктует свои тренды, время от времени предлагая изменить цвет кончика с белого на что-то более оригинальное. И будущим летом это будет цвет чая матча.

Матча-френч – это ногти с мягкими шалфейно-зелеными кончиками на нейтральной основе. Как его сделать и с чем сочетать, рассказало издание Who What Wear.

Новый тренд хорош тем, что предлагает универсальный оттенок, который идеально подойдет как любительницам сдержанного стиля, так и тем модницам, которые ищут оригинальности. Он создает гораздо более мягкий контраст с нейтральной базой, чем кончики более ярких цветов. И при этом не выбивается из принципов традиционной элегантности. Когда этот цвет используется как изящный акцент на кончике ногтя, он выглядит чрезвычайно свежо и, что самое главное, уместно в повседневной жизни.

Матча-френч – это идеальный летний вариант для тех, кто ищет небанальный взгляд на классику, но хочет сохранить изысканный и опрятный вид. Посмотрите, какие идеи матча-френча можно почерпнуть из соцсетей.

