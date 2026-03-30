Какой маникюр модный этой весной: сочетает сразу два тренда

Этой весной маникюр тяготеет к сочетанию элегантности и игривых деталей. В центре внимания оказался дизайн, который объединил сразу два заметных тренда сезона – гранатово-красный оттенок и бантики.

Такой маникюр подходит как к повседневным образам, так и к более праздничным или романтическим выходам. Именно поэтому гранатовые ногти с бантиками уже претендуют на звание одного из самых модных вариантов этой весны, говорят эксперты.

Почему именно гранатовый оттенок

Темно-красные ногти уже не первый год возвращаются в моду, и этой весной их популярность снова на пике. Однако в этом сезоне акцент смещается от классического бордо к гранатовому тону. Его особенность в том, что он сочетает глубину темно-красного с более яркими, сочными оттенками, которые напоминают зерна спелого граната.

Гранатовый маникюр легко вписывается в весенний гардероб. Он хорошо сочетается со светлыми пальто, романтичными платьями, базовыми костюмами и даже повседневным денимом. Это один из тех оттенков, которые добавляют образу завершенности без излишней яркости.

Еще один выразительный тренд сезона – бантики на ногтях. В последнее время этот милый декоративный мотив активно появляется не только в нейл-дизайне, но и в моде в целом. Бантики рисуют, выкладывают стразами или создают в 3D-формате, и именно они добавляют маникюру легкости, кокетливости и трендовой женственности.

Как выглядит этот маникюр

Основой дизайна становится однотонное покрытие в гранатово-красной гамме. Часть ногтей оставляют полностью цветными, а на нескольких акцентных пальцах добавляют бантики. Это могут быть тонко прорисованные элементы, выполненные кисточкой, или более выразительный объемный декор для тех, кто любит броский маникюр.

Чаще всего бантики размещают на указательном и среднем пальцах, а остальные ногти покрывают цветом без дополнительных деталей. Такой подход позволяет сохранить баланс: маникюр выглядит интересным, но не перегруженным.

Кому подойдет этот тренд

Такой дизайн подойдет поклонницам романтического стиля, классики с актуальными акцентами и аккуратного, продуманного маникюра. Особенно хорошо он смотрится на коротких ногтях, хотя длину можно выбирать на свой вкус.

Еще одно преимущество этого тренда в том, что его легко адаптировать. Бантики могут быть едва заметными и минималистичными или более декоративными – все зависит от настроения и стиля.

Как сделать модный маникюр дома

Прежде всего нужно придать ногтям желаемую форму и сделать базовый маникюр. Стоит отодвинуть кутикулу, очистить ногтевую пластину и обезжирить ее перед нанесением покрытия. После этого на ногти наносят базу, которая защищает натуральную пластину и помогает маникюру держаться дольше.

Далее можно переходить к цвету. Мизинец, безымянный палец и большой палец покрывают гранатовым или бордовым лаком. При необходимости наносят два слоя, чтобы оттенок получился насыщенным и равномерным.

На указательном и среднем пальцах рисуют бантики тонкой кисточкой для нейл-арта. Самый простой способ – нарисовать вытянутую горизонтальную восьмерку, а затем добавить вниз две ленточки. В центр бантика можно поставить маленькую блестящую точку с помощью глиттерного лака или миниатюрного камушка.

В завершение дизайн обязательно перекрывают топом. Именно он фиксирует рисунок, придает блеска и помогает маникюру дольше оставаться опрятным.

Для домашнего повторения лучше подойдет классический вариант с нарисованными бантиками. Если же хочется более выразительного эффекта, можно обратиться к мастеру и попробовать 3D-бантики.

