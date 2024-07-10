Какой макияж подойдет для карих глаз: лучшие варианты

Глаза – это не только зеркало души, но и выразительный элемент лица. Если подчеркнуть их цвет с помощью макияжа, можно создать невероятный образ.

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Карие глаза, благодаря своей глубине и насыщенности, обладают уникальной способностью привлекать внимание и завораживать всех вокруг. О том, как подчеркнуть их красоту, рассказала бьюти-блогер Паулина Курковская.

У каждого человека свой неповторимый оттенок глаз. К примеру, некоторые могут сочетать в себе оттенки меда, шоколада, орехов и даже зелени. Благодаря этому, обладательницы карих глаз могут экспериментировать с разными стилями макияжа, выбирая то, что лучше всего соответствует их настроению, случаю и общему стилю.

Фиолетовый

Фиолетовый цвет невероятно красиво подчеркивает карие глаза. Благодаря этому цвету они становятся насыщеннее и загадочнее.

Для того чтобы создать идеальный макияж глаз, Курковская сначала нарисовала черную тоненькую стрелку с помощью карандаша и растушевала сначала маленькой плоской кисточкой, а затем пушистыми, чтобы создать градиент.

Затем блогерка добавила прямо над стрелкой немного фиолетовых пигментированных теней и тоже растушевала. В конце концов она добавила немного цветного мерцания на середину век, прорисовала подводкой ватерлинию и уголок глаза, сделала под нижней линией ресниц черно-фиолетовый градиент и завершила образ нанесением жидких фиолетовых мерцающих теней под ресницы.

Зеленый

Коричневый появляется в результате сочетания красного и зеленого цвета. Именно поэтому макияж с зеленым акцентом очень сильно подходит обладательницам карих глаз.

Чтобы сделать макияж, как на фото, следуйте инструкциям из предыдущего пункта, но замените все цветные продукты фиолетового на продукты зеленого цвета.

Классический

Классический дымчатый макияж никогда не выйдет из моды. Кроме того, его простота контрастирует с красотой карих глаз и подчеркивает ее, не отвлекая внимание от цвета.

Курковская сначала наносит черный карандаш на ватерлинию и растушевывает таким образом, чтобы получить плавный градиент. Затем она повторяет то же самое над верхней линией ресниц. Чтобы завершить образ, блогерка накрасила ресницы тушью и добавила в уголки глаз немного накладных ресниц, чтобы визуально удлинить глаза и открыть взгляд.

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