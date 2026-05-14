Какой макияж добавляет возраста: 7 устаревших техник

Макияж призван освежать внешность и подчеркивать естественную красоту, однако неправильные техники могут дать противоположный эффект. Даже привычные способы, которые еще несколько лет назад считались модными, сегодня часто выглядят устарело.

Слишком плотный тон, жесткие линии или неправильный акцент на глазах способны подчеркнуть возрастные изменения и сделать черты лица более грубыми. Визажисты отмечают, что современный макияж базируется на легкости, сиянии и естественности. Иногда достаточно нескольких изменений в косметичке, чтобы лицо выглядело свежее и моложе.

Плотный матовый тональный крем

Слишком матовые и плотные тональные средства часто подчеркивают текстуру кожи, сухость и мелкие морщинки. Такой макияж может выглядеть неестественно и создавать эффект "маски".

Вместо этого эксперты советуют выбирать легкие тональные флюиды или увлажняющие BB-кремы с натуральным финишем. Они лучше выравнивают тон кожи и оставляют естественное сияние.

Избыток пудры

Большое количество пудры делает лицо тусклым и визуально старит лицо. Особенно это заметно на сухой коже, где косметика оседает в складках и подчеркивает неровности.

Чтобы избежать такого эффекта, пудру стоит наносить только на участки, которые быстро блестят, например Т-зону.

Темный контур для губ

Резкий темный карандаш вокруг губ давно потерял актуальность. Такая техника может сделать губы визуально меньше и акцентировать на морщинах вокруг рта.

Более современный вариант – карандаш в тон помады или натурального цвета губ с мягкой растушевкой.

Черная подводка по всему контуру глаз

Густо нанесенная черная подводка вокруг глаз часто делает взгляд тяжелее и визуально уменьшает глаза. Кроме того, она может подчеркивать темные круги и усталость.

Визажисты советуют использовать коричневые или графитовые оттенки и делать мягкую растушевку только по верхней линии ресниц.

Перламутровые тени

Сильный металлический блеск на веках постепенно теряет популярность. Перламутровые текстуры могут акцентировать на складках и сухости кожи вокруг глаз.

Зато актуальными остаются сатиновые или деликатно сияющие тени, которые добавляют свежести без чрезмерного блеска.

Слишком тонкие брови

Чрезмерно выщипанные брови делают черты лица жестче и нарушают естественный баланс. Тонкие линии уже давно не считаются трендом в макияже.

Сегодня популярны более естественные, мягко оформленные брови с легкой коррекцией формы.

Отказ от румян

Отсутствие румян может сделать лицо бледным и уставшим, особенно после нанесения тонального крема. Кожа без легкого цветового акцента часто выглядит плоской.

Специалисты советуют использовать нежные персиковые, розовые или ягодные оттенки румян, которые добавляют лицу свежести и естественного сияния.

