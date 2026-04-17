Не делайте так: 2 ошибки в макияже уменьшают глаза

Тени для век могут сделать взгляд более выразительным, но только при правильном нанесении. Некоторые распространенные ошибки, наоборот, визуально уменьшают глаза, делают их более уставшими и подчеркивают текстуру кожи.

Особенно это заметно в случае нависшего века или небольших глаз. Именно поэтому важно знать не только удачные приемы, но и то, чего стоит избегать, отмечают эксперты.

Нанесение темных теней на все веко

Темные оттенки действительно добавляют выразительности, но если покрывать ими все веко, глаза могут казаться меньше. Такие цвета визуально отступают, поэтому при чрезмерном использовании не подчеркивают форму, а наоборот – "съедают" пространство века.

Особенно это заметно на маленьких глазах или при нависшем веке, где и без того немного видимого пространства. В таком случае макияж не добавляет глубины, а делает взгляд тяжелее и уставшим.

Гораздо лучший вариант – наносить темные тени только во внешний угол глаза или вдоль линии роста ресниц. Это поможет сохранить ощущение открытого взгляда, но в то же время придаст форме выразительности.

Неудачное нанесение блесток

Блестящие тени могут выглядеть очень красиво, но если наносить их на все веко без продуманной схемы, они начинают подчеркивать то, что обычно хочется скрыть. В частности, речь идет о текстуре кожи, мелких морщинах и неровностях.

Сплошной слой блеска рассеивает свет и часто делает зону вокруг глаз менее аккуратной и четкой. В результате макияж становится перегруженным.

Чтобы получить красивый эффект, блестки лучше наносить точечно. Небольшой акцент в центре верхнего века и легкое касание посередине нижней линии ресниц помогут "подсветить" взгляд, сделать глаза более яркими, открытыми и свежими.

Правильное размещение цвета и сияния в макияже глаз имеет не меньшее значение, чем сами средства. Иногда достаточно избежать всего двух ошибок, чтобы взгляд выглядел значительно выразительнее.

