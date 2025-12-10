Какие цвета волос выйдут из моды в 2026-м: три неудачных варианта

В 2026 году мир красоты окончательно возвращается к теплым и мягким оттенкам. Холодные, резкие и слишком яркие цвета волос теряют позиции в пользу естественного сияния и легкости в носке.

Эксперты прогнозируют: чем больше окрашивание напоминает "как от солнца", тем лучше. Те, кто привык к драматическим контрастам и ежемесячному тонированию, будут удивлены. Вот три варианта, которые стилисты уже называют "антикварными":

Пепельный блонд

Холодный серебристо-дымчатый блонд, который еще недавно был на каждом фото в Instagram, в 2026-м официально кажется слишком суровым. Его главный минус – постоянная борьба с желтизной и латунными полутонами, что требует тонирования каждые 3-4 недели. К тому же холодный подтон часто делает лицо бледнее и визуально добавляет усталости. На смену приходят теплые ванильные, медовые и пшеничные блонды, которые выглядят живее и не требуют такого строгого ухода.

Высококонтрастное омбре

Некогда революционное омбре с четкой линией "темные корни – светлые концы" теперь выглядит устаревшим и даже немного грубым. Резкий переход трудно поддерживать в идеальном состоянии: кончики быстро пересыхают, а отросшие корни создают эффект "два разных цвета". В 2026-м в моде мягкие техники типа эиртач, мягкий балаяж и "плавное выгорание", где нет ни одной четкой границы – лишь естественное растекание цвета.

Неоновые цвета

Розовые, кислотно-зеленые, электрически-синие – все яркие неоновые оттенки отправляются в прошлое. Они выцветают неравномерно, требуют окрашивания каждые 2-3 недели и практически не совместимы с повседневной жизнью большинства людей. Тренд движется к оттенкам, которые гармонируют с естественным цветом кожи и глаз, а не кричат о себе на всю улицу. Даже самые смелые модницы будут выбирать приглушенные пастельные или "дорогие" натуральные тона вместо неона.

