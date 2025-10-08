Назад в 1940-е: культовый аксессуар для волос станет самым модным трендом 2026 года

В 2026 году в трендах снова появится элегантное украшение для волос, которое было символом женственности в 1940-х годах – французский гребень. Аксессуар, который когда-то украшал прически кинозвезд эпохи "золотого Голливуда", возвращается в новой, более современной адаптации — из акрила, перламутра и металла.

В отличие от многих других модных трендов, французский гребень упрощает жизнь, а не заставляет ломать голову над вариантами причесок. О его актуальности рассказал модный журнал Vogue.

Гребень легко использовать даже в ежедневных прическах — достаточно нескольких движений, чтобы зафиксировать пряди и придать образу опрятности. При этом аксессуар не требует лака или стайлинговых средств, поэтому расходы на образ значительно сократятся.

Гребень идеально подходит к минималистичным образам, когда акцент делается на деталях. Его можно носить с классическим пучком, собранным низко на затылке, или с романтичными волнами, зафиксировав несколько прядей сбоку. В дневном варианте он станет лаконичным акцентом, а в вечернем — роскошным украшением, особенно если выбрать модель с перламутром или блестками.

Новое дыхание французского гребня — это не просто ностальгия, а часть глобального возвращения ретро-стиля. В моде снова появляются элементы 1940-х — от шелковых платков до сдержанных силуэтов платьев. Гребень гармонично вписывается в эту эстетику, ведь воплощает женственность без излишеств и одновременно добавляет образу характера.

Еще одно преимущество аксессуара — его цена. Найти украшение по карману можно в любом онлайн-магазине, а некоторым достаточно заглянуть в шкатулку своих бабушек, чтобы отыскать там настоящий раритет с "душой".

