Какие прически подходят для жаркой погоды: волосы не будут липнуть

Когда температура приближается к 30 градусам и выше, распущенные волосы быстро становятся неудобными: они прилипают к шее, путаются, тяжелеют от жары. В такие дни лучше всего подходят прически, которые открывают шею и убирают пряди с лица.

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В жару хочется собрать волосы как можно быстрее, но это не значит, что прическа должна быть случайной. Наоборот, летние укладки могут быть очень стильными: высокий пучок, косы, небрежный французский твист или пучок с платком, сообщает Myself.

Высокий пучок

Высокий пучок – одна из самых удобных причесок для жаркой погоды. Волосы полностью убраны вверх, шея и плечи остаются открытыми.

Такой пучок можно сделать гладким, если нужен более сдержанный вид, или немного небрежным – для легкого летнего эффекта. Второй вариант особенно практичен в жару, так как не требует идеальной фиксации: несколько выбившихся прядей не портят прическу, а делают её более естественной.

Высокий пучок хорошо подходит для прогулок, работы, поездки, пляжа или вечернего выхода.

Bubble braids

Bubble braids, или "пузырьковые" косы, снова стали популярными благодаря моде на эстетику 2000-х. Это не классическое плетение, а хвост или несколько хвостиков, перевязанных маленькими резинками на равных промежутках. Благодаря этому волосы образуют объёмные секции, похожие на "пузырьки".

Главное преимущество такой прически – она хорошо удерживает волосы в убранном виде. Пряди не лезут в лицо, не прилипают к шее и не рассыпаются при каждом движении. В то же время прическа выглядит более эффектно, чем обычный хвост.

Bubble braids особенно удобны для путешествий, фестивалей, прогулок и дней, когда нужно, чтобы волосы оставались под контролем в течение многих часов.

Небрежный французский твист

Французский твист часто ассоциируется с очень элегантной вечерней укладкой, но летом его можно носить гораздо проще. Для жаркой погоды лучше подходит не идеально гладкий, а немного раскованный вариант.

Волосы скручивают вверх и фиксируют большой заколкой или шпильками. Такая прическа открывает шею, не утяжеляет образ и выглядит так, будто её сделали без лишних усилий. Именно эта лёгкая небрежность делает её современной.

Небрежный французский твист хорошо сочетается с летними платьями, рубашками, льняными костюмами и базовыми топами. Он удобен, когда хочется собрать волосы, но не делать обычный пучок.

Заплетенная коса

Коса – один из самых практичных вариантов для лета. Она убирает волосы с лица, не дает им распадаться на пряди и помогает легче переносить жару.

Это может быть классическая коса, низкая коса набок, две косы или непринуждённый вариант со слегка вытянутыми прядями. В жару не обязательно стремиться к идеальной аккуратности: лёгкая небрежность часто выглядит даже лучше и естественнее.

Коса подходит для длинных и средних волос. Её удобно носить в течение дня, а после расплетения часто остаётся мягкая волна, которую можно использовать уже как отдельную укладку.

Пучок с платком

Аксессуары могут сделать даже самую простую летнюю прическу более интересной. Один из самых удачных вариантов – пучок с платком. Волосы собирают вверх или на затылке, а платок вплетают в пучок или завязывают вокруг него.

Такой прием придает образу летнее настроение и одновременно помогает лучше зафиксировать волосы. Платок может быть ярким, пастельным, однотонным или с принтом – в зависимости от того, насколько заметным должен быть акцент.

OBOZ.UA ранее писал о цветах волос, которые стали хитами этого лета.

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