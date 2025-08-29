Какие прически и цвета волос будут хитами этой осенью: список и фото

Независимо от того, любите вы осень или нет, сменить прическу – это всегда удачный способ начать этот сезон. В этот раз в тренде будут многослойные стрижки, новые вариации на тему каре и глубокие насыщенные цвета волос.

Что именно в грядущем сезоне будет считаться ультрамодным, рассказало издание Glamour. Оно назвало самые трендовые прически и оттенки. Присмотритесь, возможно, в этом списке есть что-то именно для вас.

Стрижка-бабочка

Главной фанаткой этой прически является певица Сабрина Карпентер. Главная фишка ее прически – это густые пряди, обрамляющие лицо. Стрижку-бабочку называют проявлением тренда на тихую роскошь, который вот уже несколько сезонов доминирует в моде.

Жемчужный блонд

Это холодная разновидность блонда, которая переливается мягкими и многомерными тонами в прядях. Конечно, как следует из названия, обязательным признаком такого цвета является естественный блеск, поэтому уход и увлажнение становятся крайне важными.

Выгоревшие волосы

Природой так устроено, что за лето наша шевелюра выгорает на солнце и делается несколько светлее. Даже если вы провели весь сезон в помещении под кондиционером, вы можете воссоздать эффект выгоревших волос, покрасившись на тон светлее своего натурального цвета и осветлив пряди у лица.

Лохматая челка

Если вы хотите небольшого, но заметного обновления, отстригите себе челку. В этом сезоне модными будут тонкие и лохматые формы. Они делают образ дерзким и молодым на вид.

Коричневый рыжий

Осень часто изображают рыжеволосой красавицей и осенью действительно происходит всплеск популярности окрашивания в рыжие цвета. В этом сезоне обратите внимание на теплые коричневые и медные тона. Это глубокие, насыщенные и при этом естественные оттенки.

Замшевый каштановый

В этом сезоне окрашивание в темный цвет советуют делать более холодным, насыщенным и максимально естественным. Никакого чрезмерного блеска. Объем и глубина создаются с помощью правильного оттенка, который был бы комплиментарным для вашей внешности. Тонкая пепельность и шелковистая текстура – вот что будет в тренде для темного окрашивания.

Каре

Стрижка каре в этом году везде. Она практична, легка в уходе и подходит для любой формы лица. Этой осенью будет наблюдаться тренд на удлиненное каре, однако короткие версии стрижки, варианты с челкой или волнистой укладкой тоже никуда не исчезают. Поэтому выбирайте на свой вкус.

Гладкие высокие укладки

Доставайте гель для волос. Зачесанные назад пучки, хвосты и прически наполовину собранные вверх, а наполовину распущенные будут популярными этой осенью. Это очень удобный вариант прически для ветреной погоды – пряди не будут лезть вам в лицо.

Объемные кудри

Помните, как в девяностых объемные укладки с крупными кудрями были повсюду? Сейчас они возвращаются. Такая прическа выглядит гламурно и при этом драматично. А чтобы осовременить ее, подумайте о боковом проборе.

