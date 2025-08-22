Для женщин любого возраста: трендовые короткие прически

Короткие женские стрижки стремительно вернулись в моду в 2025 году. Они выглядят эффектно и за ними легко ухаживать, поэтому их популярность понятна. Но какую форму выбрать?

Профессиональные стилисты советуют всегда в первую очередь учитывать состояние и текстуру своих волос. Правильно оцените их, чтобы понять, какую форму вы можете создать и как ее поддерживать. А о модных стилях стрижек подробнее рассказало издание PerfectCorp.

Бикси

Идти на радикальные шаги готовы не все, а вот поэкспериментировать с короткой прической хочется многим. В таком случае стоит обратить внимание на стрижку бикси. Она представляет собой нечто среднее между бобом и пикси. Эта стрижка достаточно короткая, чтобы открывать шею и уши, но при этом достаточно длинная, чтобы можно было экспериментировать с укладками. Независимо от того, имеете ли вы густые волосы и круглое лицо, или тонкие волосы и овальное лицо, бикси может вам подойти.

Пикси

Впрочем, если вы настроены решительно, то не ограничивайте себя и выбирайте пикси. Ее несомненный плюс в том, что ее не нужно укладывать вообще. Помыли волосы, взяли каплю средства для стайлинга, нанесли на пряди и взъерошили их. Через час, когда волосы высохнут сами по себе, прическа готова. Пикси подходит для овальных и сердцевидных лиц. Она подходит как для тонких, так и для густых волос. А еще такой стиль молодит в любом возрасте.

Боб

Стремитесь к идеальному балансу между практичностью и женственностью? Стрижка боб точно для вас. Эта классическая прическа предлагает подстригать волосы примерно до линии челюсти. Часто она имеет прямой срез, что подчеркивает форму и добавляет объема. Боб можно носить как с челкой, так и без, он позволяет выпрямлять и завивать волосы на свой вкус, свободно менять расположение пробора. А еще этот стиль подтягивает черты лица, поэтому прекрасно омолаживает.

Рваный боб

Если густота волос позволяет, поэкспериментируйте с текстурой. Рваные прически сейчас как раз в тренде и стрижка боб позволяет свободно экспериментировать с наслоением прядей. Плюс этого стиля в том, что его легче укладывать. Пряди разной длины складываются в живописный хаос на голове. Это заодно добавляет прическе характера и дерзости.

Волчья стрижка (wolf cut)

Эта новая модная прическа предлагает сочетать постриженные слоями волосы с тонкой челкой. Это придает волосам взъерошенный, дикий вид, который напоминает гриву волка. Укладывать такую прическу достаточно просто. Однако с ней нужно быть осторожными обладательницам тонких волос. Наслоение в таком случае стоит делать аккуратно и тщательно ориентироваться на форму лица, чтобы создать правильный объем.

Стрижка медуза

Эта стрижка сочетает в себе сразу две прически. У лица она похожа на классический боб, но сзади волосы остаются длинными. Таким образом в портретной зоне возникает специфический срез. Вы можете подстроить эту прическу под себя, выбрав очень длинные нижние слои или сделав их едва заметными. Медуза идеально подходит для тех, кто любит экспериментировать с уникальными прическами.

