Какие ошибки в уходе ускоряют старение кожи на шее: чего делать не следует

Ухаживая за лицом, многие почти не уделяют внимания шее и зоне декольте. В то же время именно здесь возрастные изменения часто становятся заметными довольно рано: кожа здесь тоньше, содержит меньше сальных желез, быстрее теряет влагу и постоянно находится в движении при поворотах и наклонах головы.

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Забывать о шее во время ежедневного ухода

Одна из самых распространенных ошибок – наносить косметические средства только до линии челюсти.

Кожа шеи также нуждается в регулярном очищении и увлажнении. Поэтому крем или увлажняющую сыворотку, которыми вы пользуетесь для лица, в большинстве случаев можно наносить и на шею, и на зону декольте, если инструкция к средству не предусматривает иного.

Особенно важно избегать пересушивания агрессивными очищающими средствами и чрезмерного использования кислот или ретиноидов без постепенной адаптации кожи.

Не наносить солнцезащитный крем

Ультрафиолетовое излучение является одним из главных факторов преждевременного старения кожи. Оно способствует разрушению коллагена и эластина, появлению пигментных пятен и потере упругости.

При этом солнцезащитный крем часто наносят на лицо, но забывают о шее.

Если эта область открыта, её также следует защищать средством с SPF 30–50, особенно во время длительного пребывания на улице.

Постоянно смотреть вниз на телефон

Часы, проведенные с наклоненной головой над смартфоном или ноутбуком, могут способствовать появлению и углублению горизонтальных складок на шее.

Полностью избежать естественных линий невозможно, однако постоянное пребывание в одном положении способно сделать заломы более заметными.

Полезно поднимать смартфон ближе к уровню глаз, правильно устанавливать монитор и регулярно менять положение тела. Это, кстати, полезно не только для кожи, но и для мышц шеи и спины.

Сильно тереть и растягивать кожу

Не стоит интенсивно растирать шею полотенцем, грубо снимать макияж или сильно тянуть кожу при нанесении косметики.

Крем лучше распределять легкими движениями, не надавливая. Само по себе это не способно "победить гравитацию" или остановить старение, однако деликатное нанесение помогает избежать лишнего раздражения.

Легкий массаж может быть приятной частью ухода, однако ожидать, что он устранит морщины или существенно подтянет кожу, не стоит.

Спать в неудобном положении

Высокая или слишком твёрдая подушка может заставлять шею на протяжении ночи находиться в неестественном согнутом положении. Из-за этого после сна иногда становятся более заметными заломы, а также может возникать дискомфорт в шее.

Подушку лучше подбирать так, чтобы во время сна голова и шея оставались в удобном нейтральном положении. При этом нет универсальной "антивозрастной" высоты подушки – она зависит от позы во сне и особенностей телосложения.

Что больше всего помогает сохранить кожу шеи

Самая простая стратегия – ухаживать за шеей так же регулярно, как за лицом. Основу составляют мягкое очищение, достаточное увлажнение и ежедневная защита от ультрафиолета.

А вот дорогие специальные кремы именно "для шеи" не всегда необходимы. Часто достаточно качественного средства для лица, которое хорошо переносит ваша кожа, и последовательного ухода.

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