Как выделить глаза в зрелом возрасте: визажист раскрыл секрет

С возрастом к макияжу глаз требуется немного иной подход. То, что хорошо смотрится в молодости, иногда может подчеркивать нависшее веко, мелкие морщинки или визуально "опускать" внешние уголки глаз.

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Визажист Маркфонг Трам, который работал с известными знаменитостями и часто делает макияж женщинам старше 50 лет, советует отказаться от тяжелых графических стрелок в пользу гораздо более мягкой техники. По его словам, правильно нанесенная подводка способна сделать взгляд более открытым и визуально приподнять глаза.

В чем заключается главный секрет

Основное правило – не делать стрелку толстой. Вместо драматичной линии визажист советует провести тонкую подводку вдоль ресниц и лишь слегка приподнять её у внешнего уголка.

Такой прием помогает компенсировать естественное опускание внешних уголков глаз, которое может становиться более заметным с возрастом. Взгляд выглядит более открытым, а форма глаз – вытянутой. Лучше всего ориентироваться не на модную форму стрелки, а на собственную анатомию.

Как правильно нарисовать стрелку

Перед нанесением подводки стоит смотреть прямо в зеркало, не поднимая брови и не прищуриваясь.

Представьте линию, которая продлевает нижнюю линию ресниц в направлении кончика брови. Именно она может служить ориентиром для короткой стрелки.

Важно не вести её слишком высоко. Но и горизонтальная линия может визуально тянуть глаз вниз. Финальная стрелка должна быть тонкой, короткой и направленной немного вверх.

Почему классическая стрелка может не подойти

Традиционная подводка с крылышком не всегда хорошо смотрится на нависающих или текстурных веках. Толстая линия может частично исчезать в складке, отпечатываться на коже или скапливаться в мелких морщинках. В результате макияж выглядит тяжелее, чем хотелось бы.

Именно поэтому в зрелом возрасте визажист советует придерживаться принципа "меньше – лучше".

Какую подводку выбрать

Для век с выраженной текстурой более удобными могут быть гелевые подводки или водостойкие карандаши.

Мягкий карандаш легче растушевать, поэтому он не создает слишком резкой линии. Гелевые формулы обычно лучше держатся после высыхания.

Жидкая подводка тоже может подойти, но наносить её лучше очень тонко. Важно выбирать стойкую формулу, которая не размазывается в течение дня.

Что еще поможет сделать взгляд более открытым

Визажист советует добавить немного светлого сияния во внутренние уголки глаз. Для этого подойдут мягкие шампанские или светло-бежевые тени. Они отражают свет и делают взгляд более свежим.

Еще один прием – легкое осветление под самой высокой точкой брови. Лучше избегать большого количества блесток и выбирать сатиновые текстуры, которые меньше подчеркивают неровности кожи.

Завитые ресницы также могут визуально "поднять" глаза. Тушь лучше наносить с небольшим акцентом на наружные ресницы. Это направляет взгляд вверх и наружу и усиливает эффект от тонкой стрелки.

Как наносить тени

Еще один простой прием – растушевывать тени не вниз по естественной форме глаза, а немного вверх к вискам.

Самый темный оттенок стоит оставить у внешнего уголка и мягко растянуть его вверх. Это помогает визуально скорректировать форму глаз и сделать макияж более лёгким.

Главный принцип такого макияжа – не пытаться скрыть возрастные изменения большим количеством косметики. Тонкие линии, правильное направление стрелки, легкие тени и акцент на внешних ресницах часто работают гораздо лучше, чем сложный и тяжелый макияж.

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