Какая помада мгновенно омолаживает: лучше всего подойдет женщинам за 50

Ни один трендовый цвет не будет выглядеть так же великолепно, как оттенок, подобранный именно для вас – с учетом особенностей вашей внешности. И этот совет по выбору косметики больше всего актуален для женщин от 50 лет.

В таком возрасте еще более полезными делаются продукты с ухаживающими компонентами. Они не должны утяжелять кожу и подчеркивать ее текстуру. А как выбрать идеальный оттенок помады для дамы зрелого возраста, рассказало издание Interia Kobieta.

Удачные цвета

Лучше всего женщинам в зрелом возрасте подходят помады базовых оттенков. Они хорошо подойдут для создания ежедневных макияжей. Особо обратите внимание на все оттенки коричневого: землистые цвета, все варианты бежевого и кофейного, цвет верблюжьей шерсти и т.д.

Не менее удачным выбором станет красно-розовая помада с коралловой ноткой. Она подходит к любому типу внешности и делает губы визуально полнее. А в дополнение такой оттенок прекрасно освежает цвет лица. Этот цвет универсален и обладает настоящим омолаживающим эффектом.

Сам по себе розовый так же хорошо дополнит ежедневный макияж. Однако здесь стоит подбирать оттенок под свой цветотип. Женщинам с теплым типом внешности лучше выбирать помады в розовых оттенках или фуксию, а представительницам холодного типа – помады цвета пудровой розы или коралловые.

Дамы 50+ также могут выбирать средства в абрикосовых, лососевых цветах или мягких оттенках красного. И не забывайте о текстуре – она должна быть легкой и не сушить кожу.

Худшие оттенки

С возрастом лучше отказаться от блестящих помад и продуктов с глиттером. Они невыгодно подчеркивают текстуру кожи. То же касается и помады темных цветов – сливового, вишневого, бордового, бургунди и тому подобное. Из-за них лицо кажется уставшим и тусклым.

Также стоит проявлять осторожность с любыми интенсивными цветами и матовыми текстурами. Вместо того, чтобы подчеркнуть зрелую красоту, они могут сделать макияж тяжелым, а губы – слишком тонкими, что особенно заметно на светлой коже.

Это не значит, что от ярких помад стоит отказаться вообще. Впрочем, лучше отдавать предпочтение глубокому классическому красному с теплым подтоном

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие весенние цвета теней сделают взгляд моложе.

