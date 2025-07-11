Какая обувь подойдет к капри: идеи стильного образа

В жаркие дни брюки-капри являются одним из лучших вариантов как для прогулок, так и для деловых луков. Они удобны, универсальны, а укороченная длина делает их комфортным предметом одежды и не таким вызывающим, как шорты.

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Но как подобрать к капри обувь, чтобы выглядеть стильно? Издание Glamour проанализировало модные тренды, чтобы дать несколько советов по этому поводу.

Сандалии с тонкими ремешками

Если вы хотите свежий, элегантный образ для бранча на свежем воздухе с друзьями или романтического ужина, пара сандалий с тонкими ремешками – ваш выбор. Открытая щиколотка позволяет продемонстрировать брюки-капри в лучшем виде. Также такая обувь в сочетании с ними визуально удлиняет ногу и делает фигуру более стройной. Выбирайте невесомые сандалии базовых цветов – мокко, песочного, белого, черного и т.д.

Вьетнамки

Вьетнамки являются синонимом комфорта летом. Однако уместными они будут не везде. Поскольку это неформальная обувь, ее лучше всего носить с льняными или хлопковыми капри свободного кроя, а еще с брюками белого цвета. Добавьте к такому ансамблю воздушную белую блузку, чтобы придать образу романтическое настроение.

Лоферы

Если вы предпочитаете более изысканный стиль, лоферы – отличная обувь для сочетания их с брюками-капри. Такая пара идеально подойдет для офиса или для долгого дня на ногах. Она обеспечит классический вид, который никогда не выйдет из моды. А еще станет хорошим переходным вариантом с приближением осени. Выбирайте лоферы из мягкой кожи, замши или парусины, чтобы оставаться в прохладе в жаркие дни.

Спортивная обувь

Попробуйте совместить капри с кроссовками или кедами, чтобы создать модный и непринужденный образ. Такая обувь идеально подойдет для активного дня, когда вы много ходите. Ищите обувь в более светлых оттенках, чтобы сохранить летнее настроение.

Балетки

Сочетайте капри классического кроя с другой созвучной для них вещью – балетками на плоской подошве или с небольшим каблуком или танкеткой. Эта обувь переживает сейчас возрождение. Практичные и, бесспорно, шикарные, они составят брюкам-капри идеальную пару.

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