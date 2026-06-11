Как защитить волосы летом: советы от сухости

Летом волосы быстрее теряют влагу. После нескольких недель жары они могут стать сухими, тусклыми, ломкими и менее послушными.

Видео дня

Причина не только в солнце: на состояние волос влияют также солёная морская вода, хлор в бассейне, частое мытьё головы и регулярное использование фена или стайлеров. Все это постепенно ослабляет волосы, забирает блеск и делает кончики более уязвимыми, информирует Myself.

Почему волосы летом становятся сухими и тусклыми

Одна из главных причин – ультрафиолетовое излучение. Оно влияет не только на кожу, но и на волосы: повреждает внешний слой, из-за чего поверхность волоса становится грубее. В результате волосы хуже отражают свет и теряют естественный блеск.

Морская вода тоже не так безопасна, как кажется. Соль вытягивает влагу из волос, из-за чего они быстрее становятся сухими, жесткими и непослушными. После отдыха на море это особенно заметно на кончиках.

Хлорированная вода в бассейне также может ослаблять волосы. При частом плавании она делает пряди менее гладкими, а иногда еще и влияет на цвет, особенно если волосы окрашены или осветлены.

Отдельно вредит сочетание солнца и высокой температуры. В жару волосы быстрее теряют влагу, а если добавить к этому фен, плойку или утюжок, риск сухости и ломкости возрастает еще больше.

Перейдите на увлажняющий шампунь

Первый шаг в летнем уходе – мягкое очищение. В жару волосы часто моют чаще, поэтому агрессивный шампунь может лишь усугубить ситуацию и еще сильнее пересушить длину.

Лучше выбирать увлажняющие шампуни, которые очищают волосы, но не оставляют после себя ощущение жесткости. Особенно это важно для сухих, пористых, окрашенных или вьющихся волос, которые быстрее реагируют на недостаток влаги.

После шампуня стоит использовать кондиционер. Он помогает разгладить волосы, облегчает расчесывание и уменьшает риск ломкости. Один-два раза в неделю можно добавить маску для волос, особенно если вы часто бываете на солнце или планируете отдых у моря.

Используйте UV-защиту для волос

Многие привыкли наносить солнцезащитный крем на кожу, но забывают, что волосы также нуждаются в защите от солнца. Ультрафиолет может пересушивать пряди, делать их ломкими и способствовать выгоранию цвета.

Для лета хорошо подойдут специальные спреи, кремы или leave-in-средства с UV-защитой. Они создают на волосах легкую защитную пленку и помогают уменьшить воздействие солнца, жары и сухого воздуха.

Особенно важна такая защита для окрашенных волос. Под действием солнца цвет может быстрее тускнеть, становиться неравномерным или нежелательно теплым. Защитные средства не решают проблему полностью, но помогают дольше сохранить ухоженный вид.

Если вы еще и пользуетесь феном, плойкой или утюжком, не забывайте о термозащите. Летом волосы и так получают много тепловой нагрузки, поэтому горячий стайлинг без защиты может быстро привести к сухости.

Ухаживайте за кончиками ежедневно

Кончики – самая уязвимая часть волос. Именно они первыми становятся сухими, начинают сечься и делают прическу неопрятной, даже если у корней волосы выглядят нормально.

Летом стоит ежедневно наносить на кончики несколько капель легкого масла или сыворотки. Такие средства помогают удерживать влагу, добавляют блеска и немного защищают волосы от механического повреждения.

Важно не переборщить с количеством. Если нанести слишком много масла, волосы могут выглядеть жирными или потерять объем. Достаточно совсем небольшого количества, растертого между ладонями и нанесенного лишь на нижнюю часть длины.

Такой простой шаг особенно полезен после мытья головы, перед выходом на солнце или после купания. Регулярный уход за кончиками помогает отложить стрижку и дольше сохранить опрятный вид волос.

Защищайте волосы перед купанием в море или бассейне

Морская и хлорированная вода могут быстро сделать волосы сухими, тусклыми и жесткими. Чтобы уменьшить вред, перед купанием стоит намочить волосы чистой пресной водой. Это простой, но действенный способ. Когда волосы уже насыщены обычной водой, они впитывают меньше соли или хлора. После плавания желательно снова промыть их чистой водой, даже если вы не планируете сразу мыть голову шампунем.

Еще лучший вариант – нанести перед купанием легкий кондиционер. Он создаст дополнительный барьер и поможет уменьшить пересушивание. Особенно это актуально для длинных, окрашенных или осветленных волос.

Если вы много времени проводите на пляже, стоит также прикрывать волосы шляпой, платком или кепкой. Это защитит не только пряди, но и кожу головы, которая тоже может пострадать от солнца.

Меньше пользуйтесь феном, плойкой и выпрямителем

Летом волосы и так постоянно сталкиваются с жарой, поэтому дополнительная горячая укладка может быстро ухудшить их состояние. Фен на высокой температуре, плойка и выпрямитель высушивают волосы еще сильнее и повышают риск ломкости.

Если есть возможность, стоит чаще давать волосам высыхать естественным образом. В теплую погоду это сделать легче, чем зимой. Также можно попробовать прически без горячего стайлинга: легкие волны после косы, пучки, мягкие бигуди или текстурные средства.

Если без фена не обойтись, лучше использовать теплый или прохладный режим, а не самый горячий. Перед сушкой обязательно нанесите термозащиту, особенно на длину и кончики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как благодаря народным методам дольше сохранить объемную прическу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.