Как надолго сохранить объемную прическу: секреты наших бабушек

Объемная прическа может держаться значительно дольше, если не перегружать волосы косметикой и воспользоваться простыми домашними приемами. Наши бабушки обходились без полок с пенками, лаками и спреями, но их локоны и укладки часто сохраняли форму до самого утра.

Видео дня

Некоторые из этих методов снова становятся популярными, ведь они недорогие, доступные и могут помочь там, где современные средства только утяжеляют пряди. Детали рассказывает Kobieta Interia.

Пиво и сахар вместо лака

Обычный лак иногда склеивает волосы и делает прическу слишком жесткой. Альтернативой может быть пивное ополаскивание. Для этого нужно смешать полстакана светлого негазированного пива с таким же количеством воды и нанести смесь на волосы после мытья.

После высушивания пряди могут лучше держать объем у корней и становиться немного плотнее. Запах пива после высыхания обычно исчезает. Для локонов также можно использовать воду с небольшим количеством сахара: ею слегка сбрызгивают влажные волосы перед укладкой, чтобы завитки были более упругими и лучше переносили влажный воздух.

Гель из семян льна

Магазинные гели и пенки иногда пересушивают волосы, поэтому вместо них можно приготовить натуральное средство из семян льна. Достаточно проварить две столовые ложки семян в стакане воды несколько минут, пока жидкость не станет похожей на густой кисель. Затем смесь нужно процедить.

Небольшое количество такого геля наносят на влажные волосы перед сушкой. Он помогает сохранить форму прически, увлажняет пряди и укрощает мелкие волоски у линии роста. Такое средство хорошо подходит и для гладких укладок, когда нужно зафиксировать прическу без эффекта жесткой корки.

Локоны без горячих инструментов

Плойка и выпрямитель могут повреждать волосы, а завитки после горячей укладки не всегда держатся долго. Старый и более безопасный способ – накрутить слегка влажные волосы на мягкий пояс от халата, хлопковые носки или тканевые полоски и оставить так на ночь.

Утром локоны уже будут сформированы, а волосы не пострадают от высокой температуры. Перед накручиванием можно нанести на кончики совсем немного арганового или миндального масла. Это поможет сделать пряди более гладкими и уменьшить пушение.

Крахмал и какао вместо сухого шампуня

Сухие шампуни в спреях быстро освежают прическу, но могут раздражать кожу головы или оставлять белый налет. Вместо них можно использовать картофельный крахмал. Если волосы темные, к нему стоит добавить немного какао, чтобы порошок не оставлял светлых следов.

Удобнее всего наносить такую смесь большой мягкой кистью для пудры – у самых корней. Через несколько минут волосы нужно хорошо вычесать. Пряди станут более свежими, матовыми и снова обретут объем у корней.

Яблочный уксус для блеска

Силиконовые масла и спреи для блеска могут утяжелять волосы, из-за чего прическа быстрее теряет форму. Более легкая альтернатива – ополаскивание яблочным уксусом. Для этого достаточно добавить одну столовую ложку уксуса на литр прохладной воды.

Кислая среда помогает сгладить кутикулу волоса после мытья. Благодаря этому пряди становятся более гладкими, блестящими и меньше электризуются. Запах уксуса после высыхания должен исчезнуть.

Расчесывание вместо тяжелых кремов

Раньше женщины уделяли расчесыванию много внимания, и это был не только уход, но и часть укладки. Щетка с натуральной щетиной помогает распределить естественный себум от корней до кончиков. Благодаря этому волосы становятся более гладкими, меньше ломаются и производят более здоровое впечатление.

При этом важно не расчесывать мокрые волосы слишком агрессивно. Если пряди после мытья легко путаются, лучше сперва осторожно разделить их пальцами или расческой с редкими зубцами.

Мытье накануне и шелк для сна

Если планируется сложная укладка или собранная прическа, волосы лучше вымыть не в тот же день, а вечером накануне. Только что вымытые пряди часто слишком скользкие и рассыпчатые, поэтому заколки и невидимки держатся хуже.

Чтобы прическа не потеряла форму за ночь, можно спать на шелковой или сатиновой наволочке. Такой материал уменьшает трение, поэтому волосы меньше пушатся и не так сильно заламываются. Еще один простой прием – собрать волосы в свободный высокий пучок мягкой резинкой. С утра пряди могут сохранить объем у корней и выглядеть более свежими.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 идеальных причесок для жары.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.